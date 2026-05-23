एमएस धोनी बनेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के अगले हेड कोच? अश्विन ने बताया CSK का फ्यूचर प्लान
एमएस धोनी को लेकर आर अश्विन ने एक फैन को जवाब देते हुए कहा है कि जब आपके पास एमएस धोनी हैं तो फिर किसी और को खोजने की जरूरत क्या है। सीएसके नए कोच की तलाश में है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके रविचंद्रन अश्विन ने संकेत दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के अगले हेड कोच बन सकते हैं। सीएसके के लिए आईपीएल 2026 का सीजन खराब रहा है और टीम आखिरी मैच को हारने के साथ आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई। 14 में से 8 मैच इस सीजन सीएसके के ने गंवाए और 6 मैचों में टीम को जीत मिली। इसके बाद कहा रहा है कि हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग पर तलवार लटकी हुई है। इस बीच आर अश्विन ने एक बड़ा संकेत धोनी को लेकर दिया है।
एक्स पर एक फैन ने मजाक में पूछा कि अगर सीएसके स्टीफन फ्लेमिंग को रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है तो उनका विकल्प आर अश्विन नहीं होने चाहिए। फैन ने मजे लेते हुए कहा कि अश्विन ने अपने चैनल पर उनकी प्लेइंग इलेवन को ही मैच से पहले रिवील कर दिया था। इसका जवाब आर अश्विन ने भी उसी अंदाज में दिया।
अश्विन ने लिखा, "आपसे बिल्कुल सहमत हूं! मैं 11 की घोषणा करूंगा और यह पक्का करूंगा कि विरोधी टीम को बॉलिंग और बैटिंग प्लान भी पता हों। असल में, ऊपर कही गई बातों से यह पक्का हो जाएगा कि एंटी करप्शन यूनिट मुझसे पूछताछ करेगी और मैं खुद भी फेल हो जाऊंगा। क्या तुम्हें नियम भी पता हैं? तुम कहां से आ रहे हो?" इसके बाद उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया औरह कहा कि जब टीम के पास धोनी हैं तो उन्हें हेड कोच खोजने की जरूरत नहीं है। अश्विन ने आगे लिखा, "और आगे, जब Msd हैं तो तुम किसी को क्यों खोज रहे हो?"
एमएस धोनी की बात करें तो वे आईपीएल 2026 में एक भी मैच में नहीं खेले। शुरुआत में उनको काफ इंजरी थी, लेकिन बाद में कहा गया कि वे फिट हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन को नहीं बिगाड़ रहे। आखिर में एक और इंजरी का हवाला दिया गया। यहां तक कि बाद में यह भी कहा गया कि वे प्लेऑफ्स के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, टीम जैसे ही अहमदाबाद गई तो धोनी ने भी चेन्नई से रांची की फ्लाइट पकड़ ली। ऐसे में कहा जा रहा है कि एमएस धोनी शायद अगले सीजन में आपको एक क्रिकेटर के तौर पर नजर न आएं, लेकिन एक नई भूमिका में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नजर आ सकते हैं। संभवतः यह कोचिंग से जुड़ी हो सकती है, जिसमें उन्हें मेंटॉर या फिर हेड कोच की भूमिका दी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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