एमएस धोनी के फैंस की ख्वाहिश दिल्ली में भी रह जाएगी अधूरी, CSK कैंप से आई बड़ी खबर
एमएस धोनी के फैंस की ख्वाहिश दिल्ली में भी अधूरी रहने वाली है, क्योंकि महान क्रिकेटर एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खेलने वाले हैं। CSK कैंप से यह बड़ी खबर सामने आई है।
जो फैंस इस बात की आस लगाए हुए थे कि महेंद्र सिंह धोनी को वह दिल्ली में मंगलवार 5 मई को खेलते हुए देख पाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के अगले मैच के लिए एमएस धोनी दिल्ली पहुंचे ही नहीं है। वह अभी भी चेन्नई में हैं और अपना रिहैब जारी रखे हुए हैं। आईपीएल 2026 में अभी तक वह पहला मैच नहीं खेल पाए हैं। हालांकि, धोनी कई बार चेन्नई में नेट्स में नजर आए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट का मानना है कि वे अभी तक फिट नहीं हैं।
एमएस धोनी नई दिल्ली नहीं आए हैं, जहां चेन्नई सुपर किंग्स मंगलवार (5 मई) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगी। पूर्व कप्तान और CSK के स्टार खिलाड़ी चेन्नई में ही रुके हुए हैं, जहां वह पिंडली की चोट (काफ इंजरी) के लिए रिहैबिलिटेशन से गुज़र रहे हैं। यह साफ हो गया है कि धोनी अभी भी मैच के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी अधिकारियों ने इस सीज़न में उनके खेलने की संभावना से इनकार नहीं किया है। वे आखिर में कुछ मैचों में खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।
टीम के एक सीनियर अधिकारी ने क्रिकबज को बताया, "वह किसी न किसी स्टेज पर उपलब्ध होंगे।" CSK के पास इस सीजन में पांच और लीग फेज के गेम बचे हैं। इनमें से एक मुकाबला सीएसके कल यानी 5 मई को खेलेगी। इसके बाद चार मैच बाकी रह जाएंगे, जिनमें से दो मुकाबले चेन्नई में होंगे और एक मैच लखनऊ में और एक मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस दौरान सीएसके को दो मुकाबले खेलने हैं। इनमें एक घर पर होगा और दूसरा लखनऊ के होम ग्राउंड पर।
धोनी नहीं खेले एक भी मैच
एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी गेम नहीं खेला है। उनका आखिरी IPL गेम लगभग एक साल पहले, 25 मई, 2025 को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ था। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स बिना एमएस धोनी के 9 मैच अब तक इस सीजन खेले हैं, जिनमें से चार मैचों में जीत दर्ज की है। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सीएसके छठे स्थान पर है। उनके पास प्लेऑफ्स में पहुंचने का अच्छा मौका है। अगर वे बाकी बचे पांच मैच जीत जाते हैं तो आसानी से प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे। एक मैच भी वे हारकर टॉप 4 में जगह बना सकते थे, लेकिन तीन में से दो मैच हारने पर कहानी समाप्त हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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