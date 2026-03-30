IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत के मामले में मुंबई इंडियंस सरताज, टॉप 5 में 3 बार नाम
मुंबई इंडियंस ने किसी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत के अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। KKR के खिलाफ रविवार को मिली जीत इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ MI की 25वीं जीत थी। इतना ही नहीं, किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत की टॉप 5 लिस्ट में अकेले मुंबई इंडियंस का नाम 3 बार है।
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में पिछले 13 सालों से चले आ रहे अपने पहले मैच को हारने के तिलिस्म को तोड़ दिया है। आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में MI ने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। यह आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज भी रहा। इसके अलावा MI ने किसी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत के अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर किया। ये केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस की 25वीं जीत थी जो आईपीएल इतिहास में किसी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, टॉप 5 में मुंबई इंडियंस ही 3 बार है।
MI ने आखिरकार तोड़ा पहले मैच में हार का तिलिस्म
रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। हालांकि मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 221 रनों के लक्ष्य को 5 गेंद और 6 विकेट बाकी रहते ही हासिल कर लिया। मुंबई के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया जिन्होंने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट झटके।
KKR के खिलाफ MI का दबदबा
आईपीएल के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस का दबदबा साफ-साफ नजर आता है। दोनों टीमें आईपीएल में अब तक 36 बार आमने-सामने हो चुकी हैं और इनमें 25 बार मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है। ये आईपीएल इतिहास में किसी भी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड है।
अपने होमग्राउंड वानखेड़े में मुंबई इंडियंस का केकेआर के खिलाफ रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। दोनों टीमों के बीच इस मैदान में ये 13वां मुकाबला था और मुंबई इंडियंस ने 11वीं बार जीत हासिल की।
मुंबई इंडियंस यूं ही नहीं है सबसे खतरनाक टीमों में शुमार
आईपीएल में किसी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत के टॉप 5 रिकॉर्ड को देखें तो शीर्ष पर मुंबई इंडियंस है। उसने केकेआर के खिलाफ अब तक 36 मैचों में 25 जीत हासिल की है। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का नंबर आता है। सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ अब तक 35 मैचों में 21 जीत हासिल की है। वहीं केकेआर ने ने भी पंजाब किंग्स के खिलाफ 35 मैचों में ही 21 जीत हासिल की है। इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस ने भी दो अलग-अलग टीमों के खिलाफ अब तक ठीक 21 जीत हासिल की है। एमआई ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अब तक 37 मैचों में 21 और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अब तक 39 मैचों मं 21 जीत हासिल की है। यानी किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत के टॉप 5 में मुंबई इंडियंस का नाम 3 बार है।
IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत वालीं टॉप 5 टीमें
1- मुंबई इंडियंस, 36 मैचों में 25 जीत (बनाम केकेआर)
2- चेन्नई सुपर किंग्स, 35 मैचों में 21 जीत (बनाम आरसीबी)
3- केकेआर, 35 मैचों में 21 जीत (बनाम पंजाब किंग्स)
4- मुंबई इंडियंस, 37 मैचों में 21 जीत (बनाम दिल्ली कैपिटल्स)
5- मुंबई इंडियंस, 39 मैचों में 21 जीत (बनाम CSK)
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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