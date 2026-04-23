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जोफ्रा आर्चर ने तोड़ डाला युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड, बन गए राजस्थान रॉयल्स के नए सूरमा

Apr 23, 2026 07:01 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जोफ्रा आर्चर ने युजवेंद्र चहल का एक बड़ा रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। आर्चर अब राजस्थान रॉयल्स के नए सूरमा बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट अब जोफ्रा आर्चर के नाम दर्ज हैं।

जोफ्रा आर्चर ने तोड़ डाला युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड, बन गए राजस्थान रॉयल्स के नए सूरमा

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल का एक बड़ा रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। जोफ्रा आर्चर अब राजस्थान रॉयल्स के नए सूरमा बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज अब जोफ्रा आर्चर हैं, जिन्होंने युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ा है। काफी समय से चहल इस रिकॉर्ड को अपने नाम किए हुए थे। हालांकि, बुधवार 22 अप्रैल 2026 को यह रिकॉर्ड जोफ्रा आर्चर ने युजवेंद्र चहल से छीन लिया।

जोफ्रा आर्चर ने जैसे ही लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा विकेट चटकाया। वैसे ही वह राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए। उनके विकेटों की संख्या युजवेंद्र चहल से ज्यादा हो गई। बाद में दो और विकेट उन्होंने एलएसजी के खिलाफ चटकाए। इस तरह उनके विकेटों की संख्या राजस्थान रॉयल्स के लिए 68 हो गई, जबकि युजवेंद्र चहल ने आरआर के लिए कुल 66 विकेट विकेट अपने ना किए थे।

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आईपीएल में वैसे तो जोफ्रा आर्चर के नाम 70 विकेट हैं, लेकिन वे कुछ मैच मुंबई इंडियंस के लिए भी बीच में एक सीजन खेले हैं। हालांकि, उससे पहले वे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे और अब फिर से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाद सिद्धार्थ त्रिवेदी हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा खासा अनुभव उनको घरेलू क्रिकेट का है। साल 2008 में ही उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था और 2013 तक वे खेले। हालांकि,स्पॉट फिक्सिंग के लिए अप्रोच किए जाने की सूचना उन्होंने बीसीसीआई को नहीं दी थी। ऐसे में उन्हें एक साल के लिए बैन कर दिया गया था और फिर वे कभी लौट नहीं पाए।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 61 विकेट निकाले हैं। वे इस टीम के लिए सबसे ज्यादा आईपीएल विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज हैं। सबसे पहला आईपीएल विजेता कप्तान शेन वॉर्न थे। राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने 2008 में अपनी कप्तानी में खिताबी जीत दिलाई थी। वे उस समय टीम के मेंटॉर, कोच और कैप्टन थे। वे इस फ्रेंचाइजी के लिए 57 विकेट निकालने में सफल हुए थे। वे आरआर के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।

IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट

68 विकेट - जोफ्रा आर्चर

66 विकेट - युजवेंद्र चहल

65 विकेट - सिद्धार्थ त्रिवेदी

61 विकेट - शेन वॉटसन

57 विकेट - शेन वॉर्न

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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