राजस्थान रॉयल्स बनी IPL की नंबर-1 'चेज मास्टर', पंजाब किंग्स और SRH का रिकॉर्ड किया धराशायी
राजस्थान रॉयल्स IPL की सबसे बड़ी चेज मास्टर बन गई है। 220 से ज्यादा रनों का टारगेट राजस्थान की टीम ने ही सबसे ज्यादा बार चेज किया है। इस तरह पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का रिकॉर्ड टूट गया है।
राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 221 रनों को चेज करके न सिर्फ IPL 2026 के प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा, बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 220 रनों से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज करने वाली राजस्थान रॉयल्स पहली टीम बन गई है। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स ने धराशायी कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की अब नई चेज मास्टर बन गई है।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 19.1 ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 225 रन बना दिए। 221 रनों का लक्ष्य राजस्थान के सामने था। महज 3 विकेट खोकर लखनऊ के खिलाफ विशाल स्कोर आरआर ने चेज कर लिया। चौथी बार राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में 220 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले सिर्फ 3-3 बार ही आईपीएल में 220 से ज्यादा रनों का लक्ष्य किसी टीम ने हासिल किया है। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने ऐसा किया है।
IPL में सबसे ज़्यादा बार 220+ रन का पीछा करने वाली टीमें
4 - राजस्थान रॉयल्स
3 - पंजाब किंग्स
3 - सनराइजर्स हैदराबाद
2 - मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस ने 2 बार 220 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आईपीएल में जीत हासिल की है। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। जयपुर में इस सीजन हर मैच की पहली पारी में 220 या इससे ज्यादा रन बने हैं। तीन बार चेज भी हुए हैं, लेकिन एक बार खुद राजस्थान की टीम ही उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी। उस मैच में टीम 160 रनों से पहले ही सिमट गई थी। राजस्थान की टीम इस मैदान पर इस सीजन एक ही मैच जीती है। लगातार तीन मैच टीम यहां हारी थी।
राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत से प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अब आरआर के 14 पॉइंट्स हो गए हैं। आखिरी मैच को अगर राजस्थान ने जीता तो आसानी से टीम टॉप 4 में क्वालीफाई कर जाएगी, लेकिन हारने पर टीम के प्लेऑफ्स में जाने के चांस काफी कम हो जाएंगे और फिर अगर-मगर की स्थिति में रियान पराग की कप्तानी वाली टीम होगी। हालांकि, लखनऊ के खिलाफ राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल थे, क्योंकि रियान पराग चोट की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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