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वैभव सूर्यवंशी IPL सीजन में भारत का सिक्सर किंग बनने से हैं बस इतने दूर, लिख देंगे एक नया इतिहास

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी एक IPL सीजन में भारत का सिक्सर किंग बनने से बस 3 छक्के दूर हैं। अगर वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तीन छक्के जड़ देंगे तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज एक सीजन में बन जाएंगे। 

वैभव सूर्यवंशी IPL सीजन में भारत का सिक्सर किंग बनने से हैं बस इतने दूर, लिख देंगे एक नया इतिहास

Most sixes in an IPL season: वैभव सूर्यवंशी का नाम आपने कुछ दिन तक नहीं सुना होगा। इसके पीछे की वजह यह थी कि राजस्थान रॉयल्स का पिछले एक सप्ताह में कोई मैच ही आईपीएल 2026 का शेड्यूल नहीं था। हालांकि, रविवार की शाम को राजस्थान की टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेजबान दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। इस दौरान सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जबकि वैभव की नजरें आईपीएल के एक सीजन में भारत का नया सिक्सर किंग बनने पर होंगी। वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गए हैं।

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अगर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 3 छक्के जड़ दिए तो वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। यह रिकॉर्ड अभी तक अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 42 छक्के जड़े थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अब तक 40 बार गेंद को हवाई यात्रा पर भेज चुके हैं। वह किसी भी गेंदबाज से डरते नहीं हैं। ऐसे में मिचेल स्टार्क के सामने भी वह हवाई फायर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही आईपीएल 2026 में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनमें सबसे कम उम्र में टी20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने की बात हो या फिर सबसे कम गेंदों में 100 छक्के इस फॉर्मेट में लगाने का रिकॉर्ड हो। वैभव सूर्यवंशी ने कई उपलब्धियां अपने नाम कर ली हैं। महज 515 गेंद उन्होंने टी20 क्रिकेट में खेली थीं और 100 छक्के पूरे कर लिए थे। जो अब तक पहले नंबर पर था, उससे भी 300 कम गेंदों में उन्होंने छक्कों का शतक पूरा किया था।

आईपीएल 2026 की ही बात करें तो वे 11 पारियों में 440 रन बना चुके हैं और इनमें से 50 फीसदी से ज्यादा रन सिर्फ छक्कों से आए हैं। वे 40 बार अब तक गेंद को बाउंड्री के पार भेज चुके हैं। 36 गेंदों में शतक भी वे एसआरएच के खिलाफ इस सीजन जड़ चुके हैं, जिसमें 12 छक्के उन्होंने लगाए थे। हालांकि, एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने दो बार 50 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। टॉप 8 बल्लेबाजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 बार तो नाम क्रिस गेल का ही है, जो एक बार 59, एक बार 51 और एक बार एक सीजन में 44 छक्के जड़ चुके हैं। पूरी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं, जो आईपीएल 2026 के 60वें मैच तक की है।

Most sixes by a batter in an IPL season

क्रमखिलाड़ीपारीछक्केसीजन
1क्रिस गेल (आरसीबी)14592012
2आंद्रे (केकेआर)13522019
3क्रिस गेल (आरसीबी)16512013
4जोस बटलर (आरआर)17452022
5क्रिस गेल (आरसीबी)12442011
6अभिषेक शर्मा (एसआरएच)16422024
7वैभव सूर्यवंशी (आरआर)11402026
8निकोलस पूरन (एलएसएजी)14402025
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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