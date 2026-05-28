एक IPL सीजन में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन; वैभव सूर्यवंशी ने बनाया नया रिकॉर्ड; लिस्ट में क्रिस गेल हैं फिसड्डी
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में धमाकेदार पारी खेली। वह एक आईपीएल सीजन में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने प्लेयर बन गए हैं। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने नया इतिहास रचा है।
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जब चलता है तो रिकॉर्ड्स बुक हिल जाती है। ऐसा ही कुछ आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ 97 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने मुल्लांपुर के मैदान पर 29 गेंदों का सामना करने के बाद पांच चौके लगाए और 12 छक्के उड़ाए। राजस्थान ने 243/8 का स्कोर खड़ा किया और हैदराबाद को 47 रनों से हराकर क्वालीफायर-2 में एंट्री मारी। 15 साल के सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सूर्यवंशी ना सिर्फ क्रिस गेल (59) को पछाड़कर आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने बल्कि बाउंड्री के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना दिया।
सूर्यवंशी ने बटलर को पछाड़ा
दरअसल, सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एक सीजन में बाउंड्री के जरिए सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले प्लेयर बन गए हैं। वह 19वें सीजन में 15 मैचों में 680 रन बना चुके हैं, जिसमें से 610 बाउंड्री से आए। सूर्यवंशी ने कुल 120 बाउंड्री ठोकी हैं। उन्होंने 65 छक्के और 55 चौके लगाए हैं। युवा बल्लेबाज ने इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर को पछाड़कर इतिहास रचा है। बटलर ने आईपीएल 2022 में में 17 मुकाबलों में 863 रन जोड़े थे, जिसमें 602 बाउंड्री से बनाए। बटलर ने सीजन में कुल 128 रन बाउंड्री लगाई थी। उन्होंने 83 चौके और 45 छक्के मारे थे। वह तब राजस्थान टीम में थे। बटलर अब गुजरात टाइटंस (जीटी) का हिस्सा हैं।
लिस्ट में क्रिस गेल हैं फिसड्डी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फेहसिस्त में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने साल 2016 में आईपीएल में 560 रन बाउंड्री से जुटाए थे। कोहली ने सीजन में 16 मैचों में कुल 973 रन बनाए थे, जो आज भी रिकॉर्ड है। उनके बल्ले से 121 बाउंड्री निकली थीं। कोहली ने 83 चौके और 28 छक्के ठोके। टॉप 5 लिस्ट में क्रिस गेल फिसड्डी हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने आईपीएल 2012 में 538 रन बाउंड्री के जरिए जोड़े। उन्होंने 17 मैचों में कुल 733 रन जुटाए थे। गेल ने 105 बाउंड्री जमाई थी। उन्होंने 59 छक्के जड़ने के अलावा 46 चौके जड़े। सूर्यवंशी ने गेल का तब का छक्कों का रिकॉर्ड 2026 के सीजन में ध्वस्त किया।
एक IPL सीजन में बाउंड्री से बनाए गए सबसे ज्यादा रन (कुल रन)
610 - 2026 में वैभव सूर्यवंशी (680)
602 - 2022 में जोस बटलर (863)
560 - 2016 में विराट कोहली (973)
538 - 2023 में शुभमन गिल (890)
538 - 2012 में क्रिस गेल (733)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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