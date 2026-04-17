IPL 2024 के बाद सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन, श्रेयस अय्यर ने चेज मास्टर विराट कोहली को छोड़ा पीछे
आईपीएल 2026 में गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब किंग्स के सफल रन चेज में श्रेयस अय्यर ने 66 रन का योगदान दिया। IPL 2024 से लेकर अब तक सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर के हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में चेज मास्टर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है।
आईपीएल 2026 में गुरुवार को पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 195 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब ने 21 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से मैच जीत लिया। PBKS की तरफ से प्रभसिमरन सिंह ने 80 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाए। आईपीएल 2024 से अब तक लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन के मामले में अय्यर ने चेज मास्टर किंग कोहली को पछाड़ दिया है।
आईपीएल 2024 से लेकर अब तक यानी 16 अप्रैल को हुए MI vs PBKS मुकाबले तक सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर के हो गए हैं। उन्होंने इस दौरान 14 पारियों में 621 रन बनाए हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 2024 से अब तक आईपीएल में लक्ष्य का सफलता से पीछा करते हुए 11 पारियों में 618 रन बनाए हैं।
जोस बटलर तीसरे और प्रभसिमरन सिंह चौथे नंबर पर हैं। इस दौरान सफल रन चेज में बटलर ने 11 पारियों में 549 और प्रभ ने 14 पारियों में 500 रन बनाए हैं।
प्रभसिमरन सिंह मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुरुवार को हुए मैच में पंजाब किंग्स की तरफ से टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पंजाब की जीत की बुनियाद रखी और टीम को मैच जिताने के बाद ही वह वापस लौटे। उन्हें कप्तान श्रेयस अय्यर का भी शानदार साथ मिला।
प्रभसिमरन सिंह ने ने 80 रन की अपनी नाबाद पारी में सिर्फ 39 गेंदों का सामना किया। उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के जड़े।
श्रेयस अय्यर ने 66 रन की अपनी पारी के दौरान 35 गेंदों का सामना किया। उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। प्रभसिमरन और अय्यर की पारियों की वजह से मुंबई इंडियंस के क्विंटन डि कॉक का शतक बेकार चला गया। डि कॉक ने 60 गेंदों में 112 रन की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के जड़े थे। आईपीएल 2026 में यह किसी भी बल्लेबाज का दूसरा शतक था। इस सीजन का पहला शतक चेन्नई सुपर किंग्स के संजू सैमसन के बल्ले से आया था।
मुंबई इंडियंस की पारी की बात करें तो क्विंटन डि कॉक के अलावा नमन धीर ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 31 गेंदों में 50 रन बनाए थे। उन दोनों के अलावा मुंबई का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। रियान रिकल्टन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। सूर्यकुमार यादव तो खाता तक नहीं खोल पाए और गोल्डन डक का शिकार हुए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 14, तिलक वर्मा ने 8 और शेरफेन रदरफोर्ड ने सिर्फ 1 रन बनाए।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।