फिर नहीं टूटा विराट कोहली-एबी डिविलियर्स की जोड़ी का ये रिकॉर्ड, शुभमन गिल-सुदर्शन ने सुनहरा मौका गंवाया
साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने आईपीएल 2026 में कुल 908 रन जोड़े। इस जोड़ी ने दूसरी बार 900 का आंकड़ा पारी किया है। एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी के नाम है।
आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए खराब शुरुआत की है। पूरे सीजन टीम के दौरान सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी पावरप्ले में ही पवेलियन लौट गई। रविवार को बेंगलुरु के खिलाफ जारी सीजन की सबसे सफल जोड़ी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सकी। सुदर्शन और गिल के बीच पहले विकेट के लिए सिर्फ 22 रन की ही साझेदारी हो पाई। इसके साथ ही एक बार फिर कोहली और एबी डिविलियर्स द्वारा सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रन बनाने का रिकॉर्ड टूटने से बच गया। गिल और सुदर्शन की जोड़ी ने लगातार दूसरे सीजन 900 से ज्यादा रन जोड़े हैं।
कोहली-डिविलियर्स की जोड़ी सबसे आगे
एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी के नाम है। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 2016 में एबी डिविलियर्स के साथ मिलकर पूरे सीजन में कुल 939 रन जोड़े थे। ये रिकॉर्ड अब तक कायम है। इस सीजन बेंगलुरु ने फाइनल तक का सफर तय किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की जोड़ी मौजूद है। कोहली और डुप्लेसी ने आईपीएल 2023 में मिलकर 939 रन बनाए थे और पिछले रिकॉर्ड की बराबरी की थी।
शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी लगातार दो बार 900 के आंकड़े को पार करने में सफल रही है लेकिन विराट कोहली के पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सके हैं। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 सीजन में 912 रन बनाए थे। वहीं आईपीएल 2026 में गिल और सुदर्शन की जोड़ी ने कुल 908 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे ने आईपीएल 2023 में कुल 849 रन जोड़े थे।
शुभमन गिल आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 16 मैचों में 732 रन बनाए, जबकि उनके जोड़ीदार साई सुदर्शन ने 17 मैचों में 722 रन मारे हैं। गिल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।
एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रन
विराट कोहली - एबी डिविलियर्स 939, 2016
विराट कोहली - फाफ डु प्लेसिस 939, 2023
शुबमन गिल - साई सुदर्शन 912, 2025
शुबमन गिल - साई सुदर्शन 908, 2026
ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे (849 रन, 2023)
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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