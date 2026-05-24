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सिर्फ 1 शतक और बन जाएगा IPL में नया रिकॉर्ड, जानें कब-कब लगे हैं सीजन में सबसे ज्यादा शतक?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सिर्फ 1 शतक और चाहिए और फिर IPL में एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगने के मामले में 2024 की बराबरी हो गई है। अभी भी 6 मुकाबले बाकी हैं। 

सिर्फ 1 शतक और बन जाएगा IPL में नया रिकॉर्ड, जानें कब-कब लगे हैं सीजन में सबसे ज्यादा शतक?

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के हर सीजन में नए-नए रिकॉर्ड कायम होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और रिकॉर्ड आईपीएल में टूटने की कगार पर है। अभी आईपीएल 2026 के सीजन में 6 मुकाबले बाकी हैं। इन बाकी बचे आधा दर्जन मैचों की एक दर्जन पारियों में अगर एक शतक भी कोई बल्लेबाज जड़ देता है तो फिर एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। आईपीएल के इतिहास में एक सीजन से सबसे ज्यादा शतक लगने का रिकॉर्ड फिर 2026 के नाम हो जाएगा। अभी तो 2024 की बराबरी ही हुई है।

आईपीएल 2026 में अब तक 14 व्यक्तिगत शतक लग चुके हैं। इनमें एक बल्लेबाज ने दो शतक भी जड़े हैं। कुल 13 बल्लेबाजों के बल्ले से आईपीएल के 19वें सीजन में शतक आए हैं। 14 ही शतक साल 2024 के सीजन में लगे थे, जबकि 2025 में सिर्फ 9 शतक लगे थे। 2023 में कुल 12 शतक आईपीएल में देखने को मिले थे। वहीं, 2022 में 8 ही शतक आईपीएल में व्यक्तिगत तौर पर बल्लेबाजों ने जड़े थे। इस तरह अब एक नया रिकॉर्ड बनने की कगार पर 2026 का सीजन पहुंच चुका है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत शतक

IPL 2026 में 14 शतक

IPL 2024 में 14 शतक

IPL 2023 में 12 शतक

IPL 2025 में 9 शतक

IPL 2022 में 8 शतक

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज संजू सैमसन ने दो शतक लगाए हैं। इसके अलावा गुजरात टाइटन्स के ओपनर साई सुदर्शन, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी, लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर मिचेल मार्श, सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के ओपनर विराट कोहली, दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, उन्हीं की टीम के बल्लेबाज कूपर कोनोली, मुंबई इंडियंस के ओपनर रियान रिकेल्टन, तिलक वर्मा और क्विंटन डिकॉक के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर फिन एलेन ने भी शतक जड़ा है।

2024 के सीजन की बात करें तो जोस बटलर ने दो शतक लगाए थे। इसके अलावा विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, ट्रैविस हेड, साई सुदर्शन, सुनील नरेन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यकुमार यादव, जॉनी बेयरेस्टो और विल जैक्स ने शतक जड़ा था। अगर 2026 में कोई अन्य बल्लेबाज शतक जड़ता है यह पहली बार होगा कि 14 अलग-अलग बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है, क्योंकि 2024 में भी 13 बल्लेबाजों ने 14 शतक कुल जड़े थे। क्या 6 मैचों में यह आंकड़ा पार होगा? यह देखने वाली बात होगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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