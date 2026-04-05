अभिषेक शर्मा का '0' वाला सिक्सर, अनचाहे कर ली रोहित और संजू के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी
अभिषेक शर्मा का '0' वाला सिक्सर देखने को मिला है। अनचाहे उन्होंने रोहित शर्मा और संजू सैमसन के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो बनाने वाले वे अब संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
अभिषेक शर्मा के लिए साल 2026 अच्छा नहीं जा रहा है। अभिषेक शर्मा दो बार न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। तीन बार टी20 विश्व कप 2026 में उनका खाता नहीं खुला था और अब आईपीएल 2026 में भी वे एक मैच में वे बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस तरह साल 2026 में उनके बल्ले से 6 डक आई हैं। टी20 क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा जीरो के मामले में अब अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से पहले भारतीय बन गए हैं।
दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आईपीएल 2026 के 10वें लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मोहम्मद शमी की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद टीम के वाइस कैप्टन की ये छठी डक इस साल की है। एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में अब तक रोहित शर्मा और संजू सैमसन संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे। रोहित शर्मा 2018 और संजू सैमसन 2024 में 6-6 बार टी20 क्रिकेट में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे।
एक कैलेंडर साल में सबसे ज़्यादा T20 डक आउट होने वाले भारतीय
6 - रोहित शर्मा 2018
6 - संजू सैमसन 2024
6 - अभिषेक शर्मा 2026
अभिषेक शर्मा साल 2026 में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर कूपर कोनोली हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 बार ही इस साल टी20 क्रिकेट में खाता नहीं खोला है, जबकि तीसरे नंबर पर इटली के अली हसन हैं। उनके अलावा कई और बल्लेबाज भी 3-3 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं, लेकिन अभिषेक के आंकड़े 6 बार शून्य पर आउट होने के हैं। 16 पारियां वे अब तक इस साल खेल चुके हैं। रन उनके बल्ले से सिर्फ 378 आए हैं। औसत उनका 25.2 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर भी 200 के आसपास का है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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