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अभिषेक शर्मा का '0' वाला सिक्सर, अनचाहे कर ली रोहित और संजू के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी

Apr 05, 2026 04:29 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अभिषेक शर्मा का '0' वाला सिक्सर देखने को मिला है। अनचाहे उन्होंने रोहित शर्मा और संजू सैमसन के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो बनाने वाले वे अब संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

अभिषेक शर्मा का '0' वाला सिक्सर, अनचाहे कर ली रोहित और संजू के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी

अभिषेक शर्मा के लिए साल 2026 अच्छा नहीं जा रहा है। अभिषेक शर्मा दो बार न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। तीन बार टी20 विश्व कप 2026 में उनका खाता नहीं खुला था और अब आईपीएल 2026 में भी वे एक मैच में वे बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस तरह साल 2026 में उनके बल्ले से 6 डक आई हैं। टी20 क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा जीरो के मामले में अब अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से पहले भारतीय बन गए हैं।

दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आईपीएल 2026 के 10वें लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मोहम्मद शमी की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद टीम के वाइस कैप्टन की ये छठी डक इस साल की है। एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में अब तक रोहित शर्मा और संजू सैमसन संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे। रोहित शर्मा 2018 और संजू सैमसन 2024 में 6-6 बार टी20 क्रिकेट में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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एक कैलेंडर साल में सबसे ज़्यादा T20 डक आउट होने वाले भारतीय

6 - रोहित शर्मा 2018

6 - संजू सैमसन 2024

6 - अभिषेक शर्मा 2026

अभिषेक शर्मा साल 2026 में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर कूपर कोनोली हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 बार ही इस साल टी20 क्रिकेट में खाता नहीं खोला है, जबकि तीसरे नंबर पर इटली के अली हसन हैं। उनके अलावा कई और बल्लेबाज भी 3-3 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं, लेकिन अभिषेक के आंकड़े 6 बार शून्य पर आउट होने के हैं। 16 पारियां वे अब तक इस साल खेल चुके हैं। रन उनके बल्ले से सिर्फ 378 आए हैं। औसत उनका 25.2 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर भी 200 के आसपास का है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


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