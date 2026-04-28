2008 से ही सीना ताने खड़ा है मुंबई इंडियंस का ये रिकॉर्ड, RCB करीब तो आई; मगर तोड़ नहीं पाई
2008 से ही मुंबई इंडियंस का सबसे कम गेंदों में मैच खत्म करने का रिकॉर्ड सीना ताने खड़ा है। RCB 27 अप्रैल 2026 को उस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब तो आई; मगर तोड़ नहीं पाई। आरसीबी ने गजब का खेल दिल्ली में दिखाया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने सोमवार 27 अप्रैल 2026 को कमाल का खेल दिखाया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्हीं के होम ग्राउंड पर आरसीबी के गेंदबाजों ने कहर बरपाया और फिर बल्लेबाजों ने आसानी से मैच को खत्म कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स अरुण जेटली स्टेडियम में महज 75 रनों पर ढेर हो गई। उधर, आरसीबी ने 76 रनों के लक्ष्य को 6.3 ओवर में हासिल कर लिया। हालांकि, आरसीबी मुंबई इंडियंस का वह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, जो आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 से ही सीना ताने खड़ा है।
मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास की पहली ऐसी टीम है, जिसने सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते हुए मुकाबला जीता था। एमआई ने 2008 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 87 गेंद शेष रहते मुकाबला खत्म कर दिया था। उनके सामने 68 रनों का टारगेट था। वहीं, आरसीबी को 76 रनों का टारगेट हासिल करने में 6.3 ओवर लगे। इस तरह 81 गेंद शेष रहते ही आरसीबी इस मैच को खत्म कर पाई। यही कारण है कि एमआई का सबसे कम गेंदों में मैच खत्म करने का रिकॉर्ड अभी भी अटूट बना हुआ है।
सबसे ज्यादा गेंद बाकी रहते आईपीएल मैच जीतने वाली तीसरी टीम कोच्चि टस्कर्स केरला है। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को केटीके टीम ने बुरी तरह हराया था। 76 गेंद शेष रहते कोच्चि की टीम ने मुकाबला खत्म किया था। पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन पंजाब) ने मोहाली में साल 2017 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 68 रनों का पीछा किया था और 73 गेंद बाकी रहते मैच खत्म कर दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद लिस्ट में पांचवें पायदान पर है, जिसने 2022 में ब्रेबॉन स्टेडियम में आरसीबी को 72 गेंद शेष रहते हराया था।
IPL में सफल चेज़ में सबसे ज़्यादा गेंदें बाकी
87 - MI बनाम KKR, वानखेड़े, 2008 (टारगेट: 68)
81 - RCB बनाम DC, दिल्ली, 2026 (टारगेट: 76)*
76 - KTK बनाम RR, इंदौर, 2011 (टारगेट: 98)
73 - KXIP बनाम DC, मोहाली, 2017 (टारगेट: 68)
72 - SRH बनाम RCB, ब्रेबोर्न, 2022 (टारगेट: 69)
डीसी वर्सेस आरसीबी मैच की बात करें तो 8 रन पर 6 विकेट दिल्ली कैपिटल्स ने खो दिए थे। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए अभिषेक पोरेल ने 30 रनों की पारी खेली थी और डेविड मिलर ने 19 रन बनाए थे। वहीं, काइल जैमीसन 12 रन बनाकर आउट हुए थे। इनके दम पर टीम 75 रन तक पहुंची, जबकि आरसीबी के लिए 13 गेंदों में 34 रन देवदत्त पडिक्कल और 23 रन विराट कोहली बनाकर नाबाद लौटे। 20 रन जैकब बेथेल ने बनाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।