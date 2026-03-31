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अजीत अगरकर लगातार कर रहे हैं मोहम्मद शमी को नजरअंदाज, क्या ये पेसर लेने वाला है रिटायरमेंट?

Mar 31, 2026 01:58 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अजीत अगरकर द्वारा लगातार नजरअंदाज किए जा रहे मोहम्मद शमी ने रिटायरमेंट को लेकर खुलकर बात की और कहा है कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, जब मुझे लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूं।

अजीत अगरकर लगातार कर रहे हैं मोहम्मद शमी को नजरअंदाज, क्या ये पेसर लेने वाला है रिटायरमेंट?

मोहम्मद शमी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच पिछले साल मार्च में खेला था, जब टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड से भिड़ी थी। इसके बाद से मोहम्मद शमी भारतीय टीम में कमबैक नहीं कर पाए हैं। भारत ने इस दौरान आईसीसी इवेंट खेल लिया, दर्जनों द्विपक्षीय सीरीज खेल लीं और टेस्ट सीरीज भी भारत खेला है, लेकिन मोहम्मद शमी को किसी भी फॉर्मेट में कंसीडर नहीं किया गया। इस दौरान शमी थोड़े बहुत चोटिल भी रहे, लेकिन ज्यादातर समय फिट ही थे। उनको क्यों नहीं टीम में चुना गया? इसका कारण सिर्फ चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई को पता होगा। हालांकि, इस बीच शमी ने कई बार सवाल उठाया है कि उनसे किसी ने फिटनेस या सिलेक्शन को लेकर संपर्क तक नहीं किया। ऐसे में क्या अब मोहम्मद शमी के दिमाग में रिटायरमेंट लेने की बात चल रही है? इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है।

बंगाल के लिए लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले मोहम्मद शमी आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। टूर्नामेंट से पहले 35 वर्षीय शमी ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा, "जब मैं थक जाऊंगा, तो मैं खेल छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तो मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं, क्योंकि ऐसे विचार आपको नीचे खींचते हैं। अगर यह विचार आपके मन में आता है, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही थक चुके हैं और अगर आप थके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप बोर हो चुके हैं और यह बात मैंने पहले भी कही है। मैं क्रिकेट उस दिन छोड़ दूंगा, जिस दिन सुबह उठकर मैं यह तय करूंगा कि अब मैं बोर हो गया हूं। इसलिए हां, जिस दिन मुझे आलस आएगा या मैं बोर हो जाऊंगा, उस दिन मैं खेल छोड़ दूंगा, लेकिन न तो अभी मैं बोर हुआ हूं और न ही मुझे आलस आया है। मैं तो बस खेल का मजा ले रहा हूं। नतीजे अच्छे और पॉजिटिव आ रहे हैं।"

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आईपीएल 20243 के पर्पल कैप विनर मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 10 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब उन्हें एलएसजी में ट्रेड कर लिया है। शमी को इसलिए एसआरएच ने बाहर किया, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछले साल अच्छा नहीं था। ऐसे में मोहम्मद शमी एक नई टीम के लिए नए जोश के साथ उतरेंगे और कुछ तूफानी करने के बारे में सोच रहे होंगे।

शमी ने नई टीम के साथ आईपीएल के नए सीजन को लेकर कहा, “एक बॉलर के तौर पर, मैं अपना 100 परसेंट दूंगा। मैं अपनी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगा और मुझसे जो उम्मीदें रखी गई हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा। बाकी, मैं अपनी किस्मत तो बदल नहीं सकता। मैं बस अपने रवैये और पक्के इरादे से ही योगदान दे सकता हूं। अगर लखनऊ ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। फिर भी, जब भी आप खेलते हैं, तो सबसे जरूरी चीज होती है संतुष्टि। क्या मुझे अपनी सारी तैयारियों का वैसा ही नतीजा मिलेगा, जैसी मैंने की हैं? मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैंने कितना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी लय ठीक है या नहीं। अगर ऐसा है, तो मैं भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देता हूं।”

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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