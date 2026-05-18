मोहम्मद कैफ ने पकड़ी वैभव सूर्यवंशी की वो कमी, जिसकी वजह से उनका इंडिया डेब्यू हो सकता है डिले
मोहम्मद कैफ ने राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी की वो कमी पकड़ी है, जिसकी वजह से उनका भारत के लिए डेब्यू करना डिले हो सकता है। कैफ ने कहा है कि सूर्यवंशी ने अभी तक एक भी कैच नहीं पकड़ा है।
राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी को लेकर हर कोई यही दलील दे रहा है कि उनकी एंट्री अब टीम इंडिया में हो जानी चाहिए। वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच रहे हैं। बड़े-बड़े छक्के लगाने में वे माहिर हैं। किसी भी गेंदबाज का वह ऑरा नहीं देखते, बल्कि गेंद को देखकर शॉट लगाने में विश्वास रखते हैं। हालांकि, एक ऐसी चीज पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पकड़ी है, जो वैभव सूर्यवंशी का इंडिया डेब्यू डिले कर सकती है। कैफ ने कहा है कि भारत के लिए खेलते हुए उसे शार्प रहना होगा।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी लगातार बल्ले से सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है, जिस पर अभी तक ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। वह है वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग। इसी को लेकर कैफ ने दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच के बाद एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, "इस IPL में फील्डिंग का खराब स्तर देखना दर्दनाक है। आज यशराज पुंजा ने केएल राहुल का कैच छोड़ा, जब वह खाता नहीं खोल थे। वैभव सूर्यवंशी ने भी मिसफील्डिंग की। इस युवा लड़के ने इस सीजन में कोई कैच नहीं लिया है। इंडिया के लिए खेलते हुए उसे फील्ड पर और तेज होना होगा। कोच की ड्यूटी है कि वे युवाओं को फील्डिंग स्किल्स सिखाएं। लड़कों को अपनी तरफ से फील्डिंग का मजा लेना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए।"
वाकई में यह हैरान करने वाली बात है कि वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक आईपीएल में 19 मैच खेले हैं और एक या दो मैच को छोड़कर उन सभी मैचों में वैभव ने फील्डिंग की है, लेकिन एक भी कैच नहीं पकड़ा है। यह सोचने वाली बात है। कई बार उनसे कैच छूटे हैं और कई मौकों पर वह उस स्तर की फील्डिंग नहीं कर पाए हैं। आज के समय में फील्डिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक रन आउट या एक कैच मैच में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है, जिसके कई उदाहरण हम देख चुके हैं।
हालांकि, बल्ले से वैभव सूर्यवंशी एक अलग जोन में नजर आते हैं। वे अब तक 12 मैच आईपीएल 2026 में खेल चुके हैं और इनमें से 486 रन वे बना चुके हैं। 40.50 का उनका औसत इस सीजन रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट 234.78 का है। 43 चौके और 43 ही छक्के उनके बल्ले से आए हैं। इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज वैभव ही हैं, जबकि 400 से ज्यादा रन बनाने के बाद सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट भी इसी बल्लेबाज का है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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