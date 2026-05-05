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मिचेल स्टार्क की वापसी से DC की गेंदबाजी में आई धार, CSK के खिलाफ लुंगी एंगिडी के खेलने पर सस्पेंस से उठा पर्दा

May 05, 2026 01:36 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मिचेल स्टार्क की वापसी के बाद दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में धार आ चुकी है। अब मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले टीम दोगुने उत्साह से उतरेगी। वजह ये है कि 26 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में हेड इंजरी का शिकार हुए तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी पूरी तरह फिट हो चुके हैं।

मिचेल स्टार्क की वापसी से DC की गेंदबाजी में आई धार, CSK के खिलाफ लुंगी एंगिडी के खेलने पर सस्पेंस से उठा पर्दा

मिचेल स्टार्क की वापसी के बाद दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में धार आ चुकी है। अब मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले टीम दोगुने उत्साह से उतरेगी। वजह ये है कि 26 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में हेड इंजरी का शिकार हुए तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी पूरी तरह फिट हो चुके हैं। वह खेलने के लिए तैयार हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कोच मुनाफ पटेल ने इसकी पुष्टि की है।

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में लुंगी एंगिडी कैच लेने की कोशिश करते वक्त बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्हें सिर में चोट लगी थी। उन्हें तत्काल स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया। दिल्ली में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें ऐंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया था। उसके बाद वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए दो मैचों में नहीं दिखे थे।

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चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स के बोलिंग कोच मुनाफ पटेल ने कहा, 'हर कोई फिट है। लुंगी फिट हैं। वह दो मैच इसलिए नहीं खेले क्योंकि 6 दिनों के आराम का मानक है।'

चोट से उबरने के बाद लुंगी एंगिडी ने 6 दिनों का अनिवार्य आराम किया और अब वह फिर से खेलने के लिए उपलब्ध हैं।

लुंगी एंगिडी की वापसी से दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में और गहराई और विविधता आई है। मिचेल स्टार्क की वापसी से टीम की गेंदबाजी पहले ही मजबूत हो चुकी है।

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स्टार्क की वापसी से टीम की गेंदबाजी को मिली मजबूती पर मुनाफ पटेल ने कहा, 'जब पावरप्ले में कोई विकेट लेने वाला गेंदबाज होता है तो सारा दृश्य बदल जाता है। 220 या 230 का चेज इसलिए हो पा रहा है कि आप पावरप्ले में विकेट लेने में असमर्थ हैं। जब मुख्य गेंदबाज रहता है और वह पावरप्ले में कुछ विकेट लेता है तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। साझेदारी में गेंदबाजी नहीं हो रही थी लेकिन अब हमने उसे जोड़ दिया है।'

दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मंगलवार को होने वाला मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है। आईपीएल 2026 अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां कुछ टीमों के लिए एक भी हार प्लेऑफ में पहुंचने के उसके समीकरणों को खराब कर सकता है।

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चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में छठे और दिल्ली कैपिटल्स उसके ठीक नीचे 7वें पायदान पर है। दोनों टीमों ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिनमें से 4-4 में उन्हें जीत मिली है। इस मैच में जो भी टीम हारेगी, उसके प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की संभावनाएं धूमिल हो सकती हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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