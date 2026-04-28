दिल्ली कैपिटल्स के लिए खुशखबरी, मिचेल स्टार्क की वापसी की तारीख तय; अक्षर पटेल ने बताया पूरा प्लान
दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने इस बात की पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिचेल स्टार्क किस दिन से लौटने वाले हैं। वे अभी तक एक भी मैच इस सीजन नहीं खेले हैं, लेकिन बाकी के 6 मैचों में उपलब्ध रह सकते हैं।
दिल्ली कैपिटल्स को सोमवार 27 अप्रैल को शर्मनाक हार मिली, जो कि उनकी इस सीजन पांचवीं हार है। हालांकि, आने वाले मैच में उनकी एक समस्या का समाधान होने की पूरी उम्मीद है। एक मैच विनिंग प्लेयर सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। ये कोई और नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क हैं। मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले 8 मैचों में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन लीग फेज के बाकी के 6 मैचों में वे उपलब्ध रहेंगे। इस बात की पुष्टि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने की है। हालांकि, अभी भी पूरी तरह से इसको कन्फर्म नहीं माना जा रहा है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के खिलाफ 75 रन पर ढेर होने के बाद 6.3 ओवर में मुकाबला हारने के बाद कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि मिचेल स्टार्क टीम के साथ जुड़ गए हैं। वे एक मई से सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि, अभी भी वर्कलोड मैनेजमेंट उनका चलेगा। अक्षर पटेल ने डीसी वर्सेस आरसीबी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मिचेल स्टार्क को लेकर जरूरी एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है और वे आने वाले मैचों में खेल सकते हैं। एशेज सीरीज के बाद से वे क्रिकेट से दूर हैं।
अक्षर पटेल ने पीसी में कहा, "हां, मिचेल स्टार्क टीम में शामिल हो गए हैं। उन्हें 1 मई से NOC मिल गई है, इसलिए वह उसके बाद खेल सकते हैं। उनके वर्कलोड पर नजर रखी जा रही है। जब भी वह उपलब्ध होंगे, हम उन्हें खिलाने की कोशिश करेंगे।" मिचेल स्टार्क के दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन में लौटने से टीम को मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि, मिचेल स्टार्क के साथ एक समस्या ये है कि वे जनवरी से ही खेल से दूर हैं। ऐसे में फॉर्म एक चिंता का विषय हो सकती है।
दिल्ली की हालत खस्ता
दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो आईपीएल 2026 में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम 8 में से 3 मैच जीतकर 6 अंकों के साथ 7वें पायदान पर है। वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने सीजन की छठी जीत दर्ज करके 12 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आरसीबी इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आगे की राह कठिन है, क्योंकि पांच मुकाबले वे हार चुके हैं। अगर आने वाले 6 मैचों में से 2 मैचों में उनको हार मिलती है तो फिर प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करना उनके लिए लगभग असंभव हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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