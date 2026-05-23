LSG vs PBKS: मिचेल मार्श हुए बाहर, मगर पंजाब किंग्स के लिए अपना ही खिलाड़ी है सबसे बड़ा खतरा
LSG vs PBKS मैच में मिचेल मार्श नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह नेशनल ड्यूटी पर चले गए हैं। यह पंजाब किंग्स के लिए गुड न्यूज है, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए अपना ही खिलाड़ी सबसे बड़ा खतरा है, जो कि जोश इंग्लिस हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स टीम आज अपने होम ग्राउंड पर आईपीएल 2026 का आखिरी मैच खेलने उतरेगी। लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई है। ऐसे में यह मैच उसके लिए कम, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए ज्यादा मायने रखता है। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर पंजाब किंग्स को जीत मिली तो टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, लेकिन हारने पर कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे में पंजाब की टीम इस मैच को जीतना चाहेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम को मैच से पहले एक खुशखबरी भी मिली है।
दरअसल, पंजाब किंग्स के लिए खुशखबरी ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने आखिरी मैच में अपने टॉप स्कोरर का साथ नहीं मिलेगा। 13 मैचों में 563 रन बनाने वाले मिचेल मार्श आखिरी मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि वह नेशनल ड्यूटी पर चले गए हैं। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज इसी महीने के आखिर में खेलनी है। उस सीरीज के लिए मिचेल मार्श पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस तरह वह आईपीएल 2026 में एलएसजी के आखिरी मैच का हिस्सा नहीं बनेंगे।
एलएसजी को निश्चित तौर पर मिचेल मार्श की कमी खलेगी और पंजाब किंग्स भी इसे अपनी एक खुशखबरी के रूप में देखेगी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब किंग्स को अपने ही एक पूर्व खिलाड़ी से बचकर रहना होगा। ये कोई और नहीं, बल्कि जोश इंग्लिस हैं, जो पिछले सीजन में पंजाब किंग्स के लिए खेले थे, लेकिन इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं। वे 4 मैचों में 194 रन बना चुके हैं। कई खिलाड़ी तो 9-9 पारियों में भी इतने रन नहीं बना सके हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स के लिए जोश इंग्लिस बड़ा खतरा होंगे।
लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स मैच आज यानी शनिवार 23 मई को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लखनऊ के लिए अपना होम ग्राउंड इस सीजन रास नहीं आया है। ऐसे में कम से कम आखिरी मैच में वह एक यादगार विदाई अपने फैंस को देना पसंद करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ्स के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये वही टीम है, जो आईपीएल 2026 के पहले हाफ में अजेय थी, लेकिन इसके बाद लगातार 6 मैच टीम हार चुकी है। सातवां मैच हारी तो इस सीजन से एलिमिनेट हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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