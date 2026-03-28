IPL में अब 300 रनों का स्कोर ज्यादा दूर नहीं, आर अश्विन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को लगता है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 2026 एडिशन में पहली बार 300 से ज्यादा का स्कोर एक पारी में बन सकता है।
भारत के पूर्व स्पिनर और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लंबे समय तक खेले रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2026 के सीजन को लेकर बड़ा दावा किया है। अश्विन ने कहा है कि उनको लगता है कि इस एडिशन में एक पारी में 300 रन बनने के पूरे चांस हैं। आईपीएल का नया सीजन आज यानी 28 मार्च से शुरू हो रहा है। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच से होगा। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में है, जहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। अगर पहले मैच में 300 रन बनते हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए।
आईपीएल के इतिहास के टॉप 15 स्कोर्स की बात करें तो इनमें से 13 हाई स्कोरिंग पिछले 3 साल में बने हैं। खास तौर पर, सनराइजर्स हैदराबाद पिछले दो सीजन में चार बार 270 से ज्यादा का टोटल बनाकर 300 रन के मुश्किल स्कोर को पार करने के करीब पहुंची है। हालांकि, इस कॉम्पिटिशन में सबसे बड़ा टोटल 287 है, जो 300 रन के मार्क से थोड़ा कम है। इसी टीम ने ये स्कोर आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु में ही बनाया था।
टी20 वर्ल्ड कप में 250 का स्कोर भारतीय पिचों पर लगातार बना है, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 310 रन भी बन चुके हैं। ऐसे में इस बार का सीजन खास होने वाला है। आर अश्विन को लगता है कि IPL भी अपना पहला 300 रन का स्कोर देखने से ज्यादा दूर नहीं है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मिशन 300 सच में शुरू हो गया है। इस बार मुझे अंदर से लग रहा है कि 300 रन का आंकड़ा पार हो जाएगा। मैं कुछ बैटिंग लाइन-अप देख रहा हूं, कुछ बॉलिंग लाइन-अप भी ठीक नहीं हैं। इसलिए, अगर विकेट अच्छे हैं, तो 300 रन बनने के चांस हैं।"
अश्विन ने ये भी माना है कि एसआरएच के लिए पैट कमिंस और आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड बड़ा झटका होंगे। उन्होंने कहा, "SRH को पैट कमिंस की जितनी जरूरत है, RCB को उससे भी ज्यादा जोश हेजलवुड की जरूरत है। इस गेम में हैदराबाद के पास बहुत पावर है। जब थोड़ी सी भी सीम मूवमेंट और स्विंग होती है, तो जोश हेजलवुड बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। डेथ ओवरों में भी, वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हर कोई सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि वह प्रेशर में सिर्फ यॉर्कर ही डालते हैं, वह हार्ड लेंथ, यॉर्कर और मिक्स करते हैं। जोश हेजलवुड इस गेम के लिए नहीं हैं, जो RCB के लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान है।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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