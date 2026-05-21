हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील KKR के साथ? माइकल वॉन ने दिया 25.20 करोड़ के खिलाड़ी को रिप्लेस करने का सुझाव

हार्दिक पांड्या का MI के साथ दूसरा सफर बेहद खराब रहा है। तीन सीजन में एमआई की टीम एक बार ही प्लेऑफ में पहुंच पाई है, वहीं दो बार टीम को पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहना पड़ा। हार्दिक पांड्या को लगातार रिलीज किए जाने की मांग उठ रही है।

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस द्वारा एक बार फिर खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या को रिलीज करने की मांग तेज हो गई है। हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 में दूसरी बार एमआई के साथ जुड़े थे। टीम ने उन्हें 2021 सीजन के बाद रिलीज कर दिया था। आईपीएल 2022 और 2023 में वह गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे। जीटी की कप्तानी करते हुए पांड्या ने टीम को लगातार दो बार फाइनल तक पहुंचाया, जिसमें एक टाइटल भी जीता। जब से हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई है तब से ना तो टीम का और ना उनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा है। एमआई पिछले तीन सीजन में सिर्फ एक ही बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाई है, जबकि दो बार टेबल में सबसे नीचे रही। यही वजह है हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीने जाने की नहीं बल्कि उन्हें टीम से ही रिलीज करने की मांग उठ रही है।

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इस कड़ी में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी अपना सुझाव दिया है। क्रिकबज से बात करते हुए, वॉन ने हार्दिक के बारे में पूछे जाने पर बिना सोचे-समझे कहा "रिलीज़ कर दो।"

लेकिन फिर, उन्होंने एक अलग सुझाव दिया। “उसे कैमरून ग्रीन से रिप्लेस कर दो।”

माइकल वॉन का यह सुझाव काफी क्रिकेट पंडितों को पसंद आ रहा है। पांड्या और ग्रीन एक ही तरह के खिलाड़ी हैं, ऐसे में उन्हें एमआई और केकेआर ट्रेड कर सकती है। इस ट्रेड से दोनों ही टीमों को फायदा होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को हार्दिक पांड्या के रूप में एक नया कप्तान मिल जाएगा, वहीं ग्रीन एमआई के बॉलिंग और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट को मजबूति प्रदान करेंगे।

माइकल वॉन ने माना कि उन्हें गुजरात टाइटन्स में दो सफल सीजन के बाद हार्दिक के मुंबई वापस आने के पीछे का लॉजिक कभी समझ नहीं आया, जहां उन्होंने फ्रैंचाइज़ी को लगातार दो फाइनल में पहुंचाया, जिनमें से एक में तो टाइटल भी जीता।

उन्होंने आगे कहा, "नहीं। मैंने बहुत कुछ देख लिया है। मुझे सच में उसे वापस लाने का डायनामिक समझ नहीं आया। वह गुजरात टाइटन्स के साथ अच्छा कर रहा था, वहां अलग खिलाड़ियों और अलग कोच के साथ टाइटल जीता था। मुझे लगता है कि मुंबई के किचन में बहुत सारे शेफ हैं (बहुत सारे स्टार खिलाड़ी या बहुत सारे लीडर-कप्तान हैं)।"