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रिकेल्टन ने मुंबई इंडियंस के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में ध्वस्त किया 18 साल पुराना रिकॉर्ड

Apr 29, 2026 09:41 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Ryan Rickelton IPL Century: मुंबई इंडियंस का हिस्सा रयान रिकेल्टन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार शतक जमाया। उन्होंने सनथ जयसूर्या का 18 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

रिकेल्टन ने मुंबई इंडियंस के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में ध्वस्त किया 18 साल पुराना रिकॉर्ड

Ryan Rickelton Century: साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन का बुधवार को आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ बल्ला गरजा। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 55 गेंदों में नाबाद 123 रन बनाए। मुंबई इंडियंस (एमआई) के ओपनर ने 10 चौके और 8 छक्के लगाए। उन्होंने 44 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। यह 29 वर्षीय रिकेल्टन का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पहला शतक है। उन्होंने शतक लगाते ही 18 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

रिकेल्टन ने सनथ जयसूर्या को पछाड़ा

दरअसल, रिकेल्टन आईपीएल में मुंबई के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या को पछाड़ा। जयसूर्या ने आईपीएल 2008 में एमआई की ओर से चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ 45 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भी मुंबई के लिए 45 गेदों में शतक जमा चुके हैं। उन्होंने यह कारनामा मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस (जीटी) के विरुद्ध किया था। रिकेल्टन ने मुंबई की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस मामले में भी जयसूर्या (नाबाद 114 रन बनाम सीएसके) को पीछा छोड़ा। रिकेल्टन आईपीएल में एमआई के शतक शतक लगाने वाले नौवें प्लेयर हैं।

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रिकेल्टन ने की तीन अहम साझेदारियां

रिकेल्टन की पारी के दम पर मुंबई ने 243/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। उन्होंने तीन अहम साझेदारियां कीं। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी एमआई को रिकेल्टन ने विल जैक्स के साथ मिलकर तेज शुरुआत दिलाई। दोनों पहली बार सीजन में ओपनिंग करने उतरे। पावरप्ले में मुंबई का स्कोर 78 था। जैक्स ने 22 गेंदों में पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 46 रनों की पारी खेली। उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी ने आठवें ओवर की पहली गेंद पर विकेटकीपर ईशान किशन को कैच कराया। जैक्स और रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की। सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला। उन्होंने पांच गेंदों में पांच रन बनाए। रिकेल्टन ने नमन धीर (17 गेंदों में 22) ने संग तीसरे विकेट 55 रन जोड़े। उन्होंने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर शतक पूरा किया। मुंबई ने 16वें ओवर में 200 का आंकड़ा छू लिया था। रिकेल्टन ने कप्तान हार्दिक पांड्या (15 गेंदों में 31) के साथ चौथे विकेट के लिए 56 रनों की पार्टनरशिप की।

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MI के लिए सबसे तेज शतक

44 - रयान रिकेल्टन बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, वानखेड़े, 2026

45 - सनथ जयसूर्या बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, वानखेड़े, 2008

45 - तिलक वर्मा बनाम गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद, 2026

47 - कैमरून ग्रीन बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, वानखेड़े, 2023

49 - सूर्यकुमार यादव बनाम गुजरात टाइटंस, वानखेड़े, 2023

IPL में एमआई के लिए सबसे बड़ी पारी

123* - रयान रिकेल्टन बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

114* - सनथ जयसूर्या बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

112* - क्विंटन डिकॉक बनाम पंजाब किंग्स

109* - रोहित शर्मा बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

105* - रोहित शर्मा बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

103* - सूर्यकुमार यादव बनाम गुजरात टाइटंस

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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