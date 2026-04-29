MI vs SRH Pitch Report: आज वानखेड़े में कैसी रहेगी पिच, पहले बैटिंग या टारगेट चेज करने में फायदा?
MI vs SRH Pitch Report: मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बुधवार को आईपीएल 2026 का 41वां मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ंत होगी। एमआई आठवां और एसआरएच नौवां मैच खेलने उतरेगी।
MI vs SRH Pitch Report: आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का 41वां मैच खेला जाना है। दोनों टीमों की साम साढ़े सात बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस सात बजे होगा। पांच बार की चैंपियन एमआई फिलहाल अंक तालिका में नौवें पायदान पर है। उसने सात मैचों से महज दो जीते हैं। मुंबई को पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों शिकस्त मिली थी। यह मैच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। एसआरएच की मंगलवार को जीत के पंजे पर नजर होगी। उसने पिछले चार मैचों में विजयी परचम फहराया है। हैदराबाद टीम आठ मैचों में से पांच जीतकर तालिका में चौथे नंबर पर है। एमआई को अगर अपनी किस्मत पलटनी है तो उसे एसएरआच के सामने हर डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आइए, एक नजर मुंबई बनाम हैदराबाद पिच रिपोर्ट पर डालते हैं।
आज वानखेड़े में कैसी रहेगी पिच?
एमआई मौजूदा सीजन में वानखेड़े स्टेडियम में पांचवां मैच खेलने उतरेगी। एमआई को यहां चार मैचों में से तीन में हार का मुंह देखना पड़ा। वानखेड़े स्टेडियम की पिच बैटिंग फ्रेंडली है। यहां बॉल अच्छे से बल्ले पर आती है। ऐसे में बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने में आसानी होती है। मंगलवार को हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावना है। एसआरएच में अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड जैसे ओपनर्स हैं, जो अपना दिन होने पर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ देते हैं। मुंबई में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना और टारगेट का पीछा करना फायदेमंद माना जाता है। आईपीएल में वानखेड़े में अभी तक 127 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 68 टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए। मुंबई की चिंता कप्तान हार्दिक पांड्या (तीन विकेट और 97 रन) और सूर्यकुमार यादव (110 रन) और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (दो विकेट) का खराब प्रदर्शन है।
वानखेड़े स्टेडियम आईपीएल रिकॉर्ड
मैच- 127
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 59 (46.46%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 68 (53.54%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 66 (51.97%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 61 (48.03%)
हाईएस्ट स्कोर- 240/4
लोएस्ट स्कोर- 67
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 224/4
पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर- 171.85
औसत रन प्रति विकेट- 27.50
औसत रन प्रति ओवर- 8.63
मुंबई बनाम हैदराबाद हेड-टू-हेड
मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की बीच आईपीएल में कुल 25 मैच खेले गए हैं। इस दौरान एमआई का पलड़ा भारी रहा। मुंबई ने एसआरएच को 15 मैचों में शिकस्त दी। हैदराबाद टीम ने 10 मैचों में बाजी मारी। एमआई वर्सेस एसआरएच मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा रोहित शर्मा ने किया है। एमआई के स्टार बल्लेबाज रोहित ने हैदराबाद के खिलाफ 25 पारियों में 24.31 के औसत से 535 रन बनाए हैं। हालांकि, रोहित मंगलवार को खेलेंगे या नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है। वह 12 अप्रैल से हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) चोट के कारण मैदान से बाहर हैं लेकिन उन्होंने नेट सेसन में कई बार बल्लेबाजी की है। स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने एसआरएच के सामने 9 मैचों में 19 शिकार किए हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।