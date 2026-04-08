वैभव सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए यशस्वी जायसवाल, बुमराह की पहली गेंद पर सिक्स से हुए थे हैरान
वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में जिस सहजता से जसप्रीत बुमराह का सामना किया उससे राजस्थान रॉयल्स के उनके साथी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी हैरान थे। मैच के बाद उन्होंने कहा कि इससे उन पर दबाव कम हो गया था।
वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में जिस सहजता से जसप्रीत बुमराह का सामना किया उससे राजस्थान रॉयल्स के उनके साथी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी हैरान थे। मैच के बाद उन्होंने कहा कि इससे उन पर दबाव कम हो गया था।
राजस्थान रॉयल्स ने बारिश से प्रभावित इस मैच में मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया जिसमें जायसवाल और 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत करके जीत की नींव रखी थी।
वैभव सूर्यवंशी का तूफान
मैच से पहले चर्चा का विषय दिग्गज तेज गेंदबाज बुमराह और युवा सनसनी सूर्यवंशी के बीच मुकाबला था क्योंकि वह पहली बार आमने-सामने थे। सूर्यवंशी ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बुमराह की 131 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गई गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया।
जायसवाल ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘उसने पहली गेंद पर ही छक्का जड़ा और मैंने उससे कहा कि वह अपने शॉट्स खेलता रहे।’
जायसवाल ने 32 गेंद पर नाबाद 77 रन बनाए जिससे राजस्थान ने बारिश के कारण 11 ओवर के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 150 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम नौ विकेट पर 123 रन ही बना पाई। मुंबई को इस तरह से लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा, जबकि राजस्थान रॉयल्स तीन मैचों में तीन जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है।
बिहार के बाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यवंशी को 2025 आईपीएल की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने पिछले सत्र में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाकर टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में और आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था।
वैभव सूर्यवंशी ने दबाव कम कर दिया: यशस्वी जायसवाल
आईपीएल 2026 शुरू होने से एक दिन पहले 15 साल के हुए सूर्यवंशी ने अपने पहले ओवर में ही बुमराह पर दो छक्के लगाए और आउट होने से पहले 14 गेंदों में 39 रन बनाए।
इससे दूसरे छोर पर जायसवाल के लिए काम आसान हो गया। उन्होंने दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों को निशाना बनाया, जिन्होंने अपने-अपने ओवरों में 22-22 रन लुटाए।
जायसवाल ने कहा, ‘बुमराह भाई दिग्गज गेंदबाजों में से एक हैं। अगर वह उनके खिलाफ रन बना रहा है तो यह कमाल की बात है। इससे हमारा यह विश्वास बढ़ा कि हम अन्य गेंदबाजों का भी अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं।’
अपनी पारी में 10 चौके और चार छक्के लगाने वाले जायसवाल ने कहा, ‘इसलिए उसका अपने शॉट खेलना काफी अच्छा रहा। इससे मुझ पर से दबाव कम हो गया और मैं अन्य गेंदबाजों का सामना अच्छी तरह से कर पाया। यह एक अच्छी साझेदारी थी और हमने इसका भरपूर आनंद लिया।’
जायसवाल और सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए केवल 30 गेंद पर 80 रन की साझेदारी की।
वैभव के साथ बल्लेबाजी में आता है मजा: यशस्वी
उन्होंने कहा, ‘वैभव के साथ बल्लेबाजी करने में मजा आता है। हम दोनों को अपने-अपने तरीके से खेलना पसंद है, इसलिए जिस तरह से हम खेल रहे हैं, उससे हम एक-दूसरे को सकारात्मक संदेश देते रहते हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से खेल रहा हूं इसलिए मैं स्थिति के अनुसार खेलना चाहता था और टीम को अच्छी शुरुआत देना चाहता था।’
जायसवाल टूर्नामेंट में अभी तक 170 रन बना चुके हैं और उन्होंने कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं।
इस 24 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा, ‘मैं नेट पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं। अलग-अलग शॉट आज़मा रहा हूं। विकेट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं हमेशा अपनी बल्लेबाजी में कुछ न कुछ बदलाव करने की कोशिश करता हूं और थोड़ा-बहुत फेरबदल करता रहता हूं।’
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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