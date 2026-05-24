MI vs RR Pitch Report: वानखेड़े स्टेडियम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें
MI vs RR Pitch Report- मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 का 69वां मुकाबला आज वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। एमआई वर्सेस आरआर मैच का टॉस दोपहर 3 बजे होगा, जबकि पहली गेंद 3 बजकर 30 मिनट पर डलेगी।
MI vs RR Pitch Report- मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 का 69वां मुकाबला आज यानी रविवार, 24 मई को खेला जाना है। एमआई वर्सेस आरआर मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, मैच भारतीय समयानुसार 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा जबकि टॉस आधे घंटे पहले यानी 3 बजे होगा। एक तरफ टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस इस मैच में साख की लड़ाई लड़ेगी, वह अपने होम ग्राउंड पर आखिरी मैच जीतना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मैच ‘करो या मरो’ जैसा है। अगर आरआर यह मैच जीतती है तो उन्हें प्लेऑफ का टिकट मिलेगा, वहीं हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आईए एक नजर एमआई वर्सेस आरआर पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
MI vs RR पिच रिपोर्ट
MI vs RR आज के IPL मैच में वानखेड़े की पिच नंबर-6 का इस्तेमाल होगा। इस सीजन इस पिच पर 2 और फरवरी से 4 मैच खेले जा चुके हैं। यह दोपहर का मैच है, इसलिए पहले बैटिंग करना बुरा आइडिया नहीं हो सकता, खासकर अगर पिच ग्रिपी हो और मैच आगे बढ़ने के साथ धीमी हो जाए। मुंबई में रविवार दोपहर को कुछ बारिश का अनुमान है।
वानखेड़े स्टेडियम IPL रिकॉर्ड
मैच- 129
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 59 (45.74%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 70 (54.26%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 67 (51.94%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 62 (48.06%)
हाईएस्ट स्कोर- 249/4
लोएस्ट स्कोर- 67
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 229/4
एवरेज रन पर विकेट- 27.79
एवरेज रन पर ओवर- 8.69
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 172.84
MI vs RR हेड टू हेड
मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल के इतिहास में कुल 32 बार आमना सामना हुआ है। दोनों के बीच इस बीच कांटे की टक्कर रही है। एमआई ने 16 तो आरआर ने इस दौरान 15 जीत दर्ज की है। इस सीजन मुंबई और राजस्थान पहले भी भिड़ चुकी है। आरआर ने पहली टक्कर में एमआई को 27 रनों से धूल चटाई थी। आज का MI vs RR मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है।
MI vs RR वेदर रिपोर्ट
रविवार को मुंबई में बारिश के खेल में खलल डालने की बहुत कम संभावना है। Accuweather की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके बाद मौसम मैच के लिए एकदम शानदार रहेगा।
MI vs RR स्क्वॉड
मुंबई इंडियंस स्क्वॉड: रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा, एएम ग़ज़नफ़र, शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मोहम्मद सलाहुद्दीन इज़हार, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे, अश्विनी कुमार, महिपाल लोमरोर, रुचित अहीर
राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, युद्धवीर सिंह चरक, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, रियान पराग, रवींद्र जडेजा, एडम मिल्ने, शिमरोन हेटमायर, नंद्रे बर्गर, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।