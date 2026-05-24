MI vs RR LIVE Score: आज आखिरी प्लेऑफ टिकट दांव पर, क्या मुंबई को रौंदकर राजस्थान टीम मारेगी बाजी? सूर्यवंशी पर नजरें

MI vs RR Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी एक दिन में दो मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की दोपहर साढ़े तीन बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। रविवार को अंतिम प्लेऑफ टिकट दांव पर है। आरआर रविवार को अपने अंतिम लीग मैच में जीत दर्ज करते ही प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर राजस्थान को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पास टिकट कटाने का मौका होगा। आरआर फिलहाल 13 मैचों में 14 अंकों के साथ तालिका में पांचवें नंबर पर है। पीबीकेएस चौथे स्थान पर है। उसके खाते में 14 मैचों में 15 अंक है। केकेआर के 13 मैचों में 13 अंक हैं और छठे पायदान पर है। पांच बार की चैंपियन मुंबई काफी पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। एमआई 8 मैचो में 9 लेकर नौवें नंबर पर है।