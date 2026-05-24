MI vs RR LIVE Score: आज आखिरी प्लेऑफ टिकट दांव पर, क्या मुंबई को रौंदकर राजस्थान टीम मारेगी बाजी? सूर्यवंशी पर नजरें

MI vs RR Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी एक दिन में दो मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की दोपहर साढ़े तीन बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। रविवार को अंतिम प्लेऑफ टिकट दांव पर है। आरआर रविवार को अपने अंतिम लीग मैच में जीत दर्ज करते ही प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर राजस्थान को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पास टिकट कटाने का मौका होगा। आरआर फिलहाल 13 मैचों में 14 अंकों के साथ तालिका में पांचवें नंबर पर है। पीबीकेएस चौथे स्थान पर है। उसके खाते में 14 मैचों में 15 अंक है। केकेआर के 13 मैचों में 13 अंक हैं और छठे पायदान पर है। पांच बार की चैंपियन मुंबई काफी पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। एमआई 8 मैचो में 9 लेकर नौवें नंबर पर है।
हालांकि, मुंबई जीत और बदले के साथ टूर्नामेंट से विदाई लेना चाहेगी। दरअसल, आरआर ने 7 अप्रैल को गुवाहाटी में आयोजित मुकाबले में मुंबई को 27 रनों से धूल चटाई थी। एमआई को पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के हाथों हार मिली थी। वहीं, राजस्थान ने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को धोया था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी महज सात रन से शतक से चूके। आरआर को एमआई के विरुद्ध भी सूर्यवंशी से धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी। एमआई के लिए सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ-साथ यशस्वी जायसवाल भी बड़ा खतरा हैं। जायसवाल उस मैदान पर वापसी कर रहे हैं जहां उन्होंने तीन साल पहले आईपीएल में अपना पहला शतक लगाया था। उन्होंने इसके बाद अगले साल उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपना दूसरा शतक बनाया था।
MI vs RR Live Score: हेड-टू-हेड में कांटे की टक्कर
MI vs RR Live Score: मुंबई और राजस्थान में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में लगभग कांटे की टक्कर है। दोनों ने आईपीएल में आपस में 32 मुकाबले खेले हैं। एमआई ने इस दौरान 16 मैचों में जीत हासिल की जबकि आरआर ने 15 बार विजयी परचम फहराया। एक मुकाबला बेनतीजा रहा।