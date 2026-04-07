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वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह पहली बार होंगे आमने-सामने, 2 धुरंधरों की टक्कर पर रहेंगी निगाहें

Apr 07, 2026 02:28 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2026 में आज यानी 7 अप्रैल को गुवाहाटी में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का सामना होने जा रहा है। इस मैच में सबकी निगाह वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह की टक्कर पर होगी। दोनों पहली बार एक दूसरे का आमना-सामना करेंगे।

वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह पहली बार होंगे आमने-सामने, 2 धुरंधरों की टक्कर पर रहेंगी निगाहें

आईपीएल 2026 में आज यानी 7 अप्रैल को गुवाहाटी में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का सामना होने जा रहा है। इस मैच में सबकी निगाह वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह की टक्कर पर होगी। 15 साल के सूर्यवंशी ने पिछले साल आईपीएल में डेब्यू किया था और पहले ही सीजन में 35 गेंदों में शतक जड़कर रातोंरात दुनियाभर में क्रिकेट सनसनी के तौर पर उभरे थे। तब से उनका आक्रामक खेल जारी है। आईपीएल 2026 में भी वह 15 गेंदों में सीजन की अब तक की सबसे तेज हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी बनाम जसप्रीत बुमराह का मुकाबला बहुत दिलचस्प रहने वाला है। दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने-सामने होंगे।

वैभव सूर्यवंशी के लिए खास रणनीति बना रहीं टीमें

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही बल्लेबाजी में ऐसा नाम कमा लिया है कि विरोधी टीमें अब उनके ईर्द-गिर्द अपनी रणनीति बनाने को मजबूर हो रही हैं। इसका नजारा पिछले हफ्ते शनिवार को राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटन्स के बीच हुए मैच में भी देखने को मिला था। बाएं हाथ के वैभव सूर्यवंशी ज्यादातर रन लेग साइड में बनाते हैं। वह लॉन्ग ऑन से लेकर स्क्वायर लेग के बीच में काफी रन बटोरते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए गुजरात टाइटन्स के गेंदबाजों ने उन्हें ऑफ स्टंप या उससे बाहर गेंद फेंकने की रणनीति अपनाई थी। 15 साल का ये धुरंधर उसकी भी काट निकाल लिया और ऑफ-साइड में ही रन बटोरना शुरू कर दिया। मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में 31 रन बनाए थे जिनमें 22 रन ऑफ-साइड में बनाए।

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पहली बार बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने होंगे सूर्यवंशी

जसप्रीत बुमराह भी वैभव सूर्यवंशी के आगे ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी की रणनीति अपना सकते हैं। वैसे स्टार पेसर बुमराह के तरकश में एक से बढ़कर एक तीर हैं। वह सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को भौचक्का करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा वह बीच-बीच में धीमी गेंदों से भी बल्लेबाजों को चौंकाते हैं। कुल मिलाकर इस मैच में दो सितारों की टक्कर बहुत दिलचस्प रहने वाली है। वैभव सूर्यवंशी पहली बार जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी का सामना करेंगे।

युवा जोश जीतेगा या अनुभव?

देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का युवा जोश जीतता है या जसप्रीत बुमराह का अनुभव। सूर्यवंशी की बेखौफ बल्लेबाजी का पलड़ा भारी रहेगा या बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी का।

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आने वाले कल का सुपर स्टार वैभव सूर्यवंशी

दोनों के आईपीएल करियर की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने अब तक सिर्फ 9 मैच खेले हैं। इनमें उनके नाम 37.22 के औसत से 335 रन हैं। उनका स्ट्राइक रेट 213.37 का है। छोटे से करियर में ही उनके नाम आईपीएल में 2 अर्धशतक और 1 शतक हैं। वह चौके से ज्यादा छक्के जड़ चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अब तक 27 चौके और 30 छक्के जड़े हैं।

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जसप्रीत बुमराह करते हैं बेजोड़ गेंदबाजी

जसप्रीत बुमराह काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्होंने अब तक आईपीएल में 147 मैच खेले हैं। इनमें उनके नाम 183 विकेट दर्ज हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 10 रन देकर 5 विकेट है। उन्होंने आईपीएल में 2 बार 5 विकेट और 3 बार 4 विकेट हासिल किए हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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