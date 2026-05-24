प्लेऑफ में पहुंचने के बाद भी क्यों खुश नहीं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग? कहा- हमें…
आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 206 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस 175 रन ही बना सकी। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान खुश नहीं हैं।
आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 206 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस 175 रन ही बना सकी। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग खुश नहीं हैं। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कुछ कहा है, जानिए।
पता है हम क्वालीफाई कर चुके हैं लेकिन..
मैच के बाद रियान पराग ने कहा “ज़ाहिर है, जब चीज़ें योजना के मुताबिक होती हैं तो अच्छा लगता है। मुझे पता है कि हमने मैच जीत लिया है, हम क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता था कि सेट बल्लेबाज़ थोड़ा और देर तक खेले (जोफ्रा को 7वें और जड्डू को 9वें नंबर पर उतारने का फैसला)। हमें रनों की ज़रूरत थी। यह ऐसी विकेट है जहां बीच में दो बल्लेबाजों को एक-एक रन की रफ़्तार से बल्लेबाजी करने देना ठीक नहीं है। मैं चाहता था कि एक बल्लेबाज़ पहल करे, जोखिम उठाए। और दूसरा बल्लेबाज़ थोड़ा और देर तक टिक सके। और जड्डू हमेशा की तरह भरोसेमंद हैं। मुझे पता था कि आख़िरी ओवरों में वह हमें कम से कम 10 गेंदों में 20 रन दिला देंगे, जो उन्होंने किया।”
मुझे इसी तरह से कप्तानी करना पसंद है, कई साहसिक फैसले लिए
मैंने इस सीज़न में कई साहसिक फ़ैसले लिए हैं। मुझे इसी तरह से कप्तानी करना पसंद है। मैं असम की कप्तानी भी इसी तरह करता हूं। आपको मौके का फ़ायदा उठाना होता है, यह कोई जुआ नहीं है। बेशक, आप इसके बारे में बहुत सोचते हैं। मैंने सोचा, हार्दिक को आउट करने वाला सिर्फ़ एक ही खिलाड़ी है और वो है जोफ्रा। और यह फ़ैसला कारगर साबित हुआ। निर्णय लेते समय हमेशा सहज ज्ञान (सहज ज्ञान या आंकड़े?) मायने रखता है। यह कठिन है, लेकिन इसका पूरा श्रेय बृजेश और यश राज को जाता है। मैं आमतौर पर उनकी तारीफ नहीं करता ताकि वे घमंडी न हो जाएं। लेकिन आज रात के बाद मुझे लगता है कि वे इसके हकदार हैं। बृजेश कुछ मैचों में इधर-उधर खेलने के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, जहां उन्होंने आखिरी कुछ ओवरों में कुछ रन लुटाए हैं। आज उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की और जिस तरह से वे गेंदबाजी कर रहे हैं। और पुंजा, नेट बॉलर से लेकर अब तक, मुख्य स्पिनर के रूप में उनका सफर दोनों ने शानदार काम किया है।
हमें बहुत पहले ही क्वालीफाई कर लेना चाहिए था
मुझे उम्मीद है कि वे एक और मैच में ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे और फिर दो और मैचों में। मैं बिल्कुल फिट नहीं हूं। यह सब मानसिक दृढ़ता की बात है। मुझे आज नहीं खेलना था। मुझे कोई और मैच नहीं खेलना था। हां हां बिल्कुल (क्या वह प्लेऑफ में खेलेंगे?)। जोफ्रा ठीक हैं, वह चट्टान की तरह मजबूत हैं। जड्डू भाई को थोड़ी-बहुत चोटें हैं। लेकिन फिर भी उनके पास तलवार है, वह योद्धा हैं, वह वापसी करेगें। हमें बहुत पहले ही क्वालीफाई कर लेना चाहिए था। हमने थोड़ी देर कर दी। हमने बहुत कुछ खो दिया। हम लगातार तीन मैचों में अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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