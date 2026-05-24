VIDEO: आउट करने के बाद उछल रहा था MI का गेंदबाज, नो बॉल का सायरन बजते ही जड़ेजा ने ले लिए मजे
इंडियंन प्रीमियर लीग 2026 के 69वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान 20वें ओवर में एक खास मोमेंट देखने को मिला। इसमें रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर के बीच नोकझोक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
इंडियंन प्रीमियर लीग 2026 के 69वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की पारी के दौरान 20वें ओवर में एक खास मोमेंट देखने को मिला। इसमें रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर के बीच नोकझोक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
रवींद्र जडेजा को आउट करने के बाद खुश हो रहे थे शार्दुल ठाकुर
दरअसल, राजस्थान रॉयल्स की पारी का 20वां ओवर मुंबई इंडियंस की तरफ से स्टार आलराउंडर और अनुभवी गेंदबाज शार्दुल ठाकुर डाल रहे थे। उनके ओवर की चौथी गेंद पर रवींद्र जडेजा स्ट्राइक पर थे। जडेजा उस गेंद पर शॉट मारने के प्रयास में आउट हो गए थे, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर काभी खुश नजर आए थे। शार्दुल ठाकुर जड्डू को देखकर विकेट सेलिब्रेट कर रहे थे और चिढ़ा रहे थे। इसके बाद नो बॉल का सायरन बज गया।
फिर बजा नो बॉल का साइरन और जडेजा ने ले लिए मजे
यानी जिस बॉल पर शार्दुल ने जडेजा को आउट किया वो नो बॉल थी। शार्दुल ने ओवर स्टेपिंग कर दी थी। नो बॉल मिलने के बाद जडेजा ने भी फिर शार्दुल को चिढ़ाया। इतना ही नहीं बल्कि फ्री हिट वाली गेंद और उसकी अगली बॉल पर भी रवींद्र जडेजा ने चौका जड़े। चौके लगाने के बाद भी जडेजा शार्दुल ठाकुर को चिढ़ा रहे थे। इसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और फैंस तरह- तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
मैच का ऐसा रहा हाल
मैच की बात करें तो रविवार दोपहर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए थे और मुंबई इंडियंस के सामने 206 रनों का लक्ष्य रखा था। मुंबई इंडियंस की टीम इस विशाल लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और 175 रन ही 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर बना सकी। मुंबई इंडियंस की ओर से सूर्यकुमार यादव ने 42 गेंद में 60 रन की पारी खेली। वहीं, राजस्थान रॉयल्स की ओर से ध्रुव जुरैल ने 38, दसुन शनाका ने 29 और जोफ्रा आर्चर ने 32 रन बनाए।
जडेजा और शार्दुल ठाकुर का ऐसा रहा प्रदर्शन
दोपहर में खेले गए इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर महंगे साबित हुए और चार ओवर में 41 रन देकर दो विकेट हासिल किए। वहीं, रवींद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने पहले तो 11 गेंदों में 19 रन बनाए जिसमें तीन चौके शामिल थे और उसके बाद गेंदबाजी में 2 ओवर में 24 रन खर्चे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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