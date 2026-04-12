MI vs RCB Pitch Report: मुंबई में भिड़ेंगे रोहित और विराट, पिच का कैसा रहेगा मिजाज? जानिए
MI vs RCB Pitch Report: मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले जान लीजिए कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है।
MI vs RCB Pitch Report: मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 19वां लीग मैच खेला जाना है। इस मुकाबले में दो धाकड़ टीमों के बीच टक्कर है। एक तरफ रोहित शर्मा होंगे, तो दूसरी तरफ विराट कोहली। एक तरफ जसप्रीत बुमराह होंगे तो दूसरी तरफ जोश हेजलवुड। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। आप इस मुकाबले से पहले जान लीजिए कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है? गेंदबाजों को मदद मिलेगा या बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब तक 124 आईपीएल मैच खेले गए हैं। इनमें से 57 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 67 मुकाबले रन चेज करते हुए टीमों ने जीते हैं। टॉस जीतने वाली टीमों ने 65 और हारने वाली टीमों ने 59 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। देखा जाए तो यहां रन चेज में फायदा मिलता है और टॉस जीतकर फिर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं।
इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 171 है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के साथ इसमें 20 रन और जोड़ सकते हैं। एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। हालांकि, अभी तक 235 से ज्यादा का स्कोर इस मैदान पर नहीं बना है, लेकिन दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप को देखें तो 250 भी बन सकते हैं, लेकिन दोनों के पास अच्छी गेंदबाजी यूनिट भी हैं। इसलिए 210 से 220 के आसपास का स्कोर अच्छा होगा।
8.60 रन प्रति ओवर के औसत से यहां गेंदबाजों की पिटाई होती है। विकेट के लिए करीब 27 रनों का इंतजार करना पड़ा है। 67 रनों पर भी टीम यहां ऑल आउट हो चुकी है। शतक भी यहां लगे हैं और 5 विकेट बॉल भी कई क्रिकेटरों को मिल चुके हैं। लाल मिट्टी की पिच यहां ज्यादा यूज होती है, जिस पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाज भी छोटे मैदान पर खूब रन बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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