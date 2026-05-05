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बुमराह का इस वजह से IPL 2026 में हो रहा बंटाधार, रवि शास्त्री ने खुलकर बोला 'कड़वा सच'

May 05, 2026 04:41 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह को लेकर एक कड़वा सच बोला है। तेज गेंदबाज बुमराह आईपीएल 2026 में अब तक उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं।

बुमराह का इस वजह से IPL 2026 में हो रहा बंटाधार, रवि शास्त्री ने खुलकर बोला 'कड़वा सच'

मुंबई इंडियंस (एमआई) के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का आईपीएल 2026 में अब तक जलवा देखने को नहीं मिला है। वह 10 मैचों में 222 गेंद डालने के बावजूद सिर्फ तीन विकेट ही ले पाए हैं। उन्हें शुरुआती पांच मैचों में तो विकेट ही नहीं मिला था। बुमराह सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ भी जूझते हुए नजर आए। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 45 रन लुटाए मगर सफलता हाथ नहीं लगी। एलएसजी के 228/5 का स्कोर बनाने के बाद एमआई ने छह विकेट से जीत हासिल की। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बुमराह को लेकर एक कड़वा सच बोला है। उनका मानना है कि बुमराह का मानसिक थकान के कारण आईपीएल के मौजूदा सीजन में बंटाधार हो रहा।

'बुमराह की मुश्किलें सिर्फ शारीरिक नहीं'

शास्त्री ने जियो हॉटस्टार पर 'चैंपियंस वाली कमेंट्री' में कहा, ''बुमराह पिछले 12 महीनों में भारतीय टीम के साथ जबर्दस्त वर्कलोड के बाद इस आईपीएल में खेल रहे हैं। उनकी मुश्किलें सिर्फ शारीरिक नहीं हैं। मानसिक थकान भी एक बड़ा कारण है। मुंबई इंडियंस को उनका ध्यान रखने की जरूरत है। अगले दो सालों में काफी बिजी शेड्यूल है। भारत को कई टेस्ट सीरीज खेलनी हैं। 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ऐसे में उनकी फिटनेस और वर्कलोड को बहुत ही ध्यान से मैनेज करना होगा।'' पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने शो में सीजन में बुमराह की खराब फॉर्म पर चिंता जताई।

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'बुमराह को जूझते हुए देखना बहुत दर्दनाक'

पठान ने कहा, ''पिछले सीजन में जसप्रीत बुमराह ने 12 मैचों में सिर्फ 6.7 की इकॉनमी से 18 विकेट चटकाए थे। लेकिन मौजूदा सीजन में उन्हें सच में बहुत मुश्किल हो रही है। उन्होंने 10 मैचों में महज 3 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी भी अधिक है। जब विकेट नहीं मिलते तो इकॉनमी रेट पर असर पड़ना स्वाभाविक है। फिलहाल, उनका बॉलिंग औसत 105 का है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बुमराह जैसे स्तर के गेंदबाज के इतने खराब आंकड़े होंगे। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद इस तरह जूझते हुए देखना बहुत दर्दनाक है।''

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'बुमराह का सही इस्तेमाल नहीं कर रही मुंबई'

वहीं, भारतीय टीम के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर को लगता है कि एमआई बुमराह का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। उन्होंने ईएसपीएनक्रिकइंफो के टाइमआउट शो में कहा, ''वह बहुत मेहनत कर रहे हैं। बुमराह के लिए यह असामान्य है कि वह पहले दो ओवरों में 31 रन दें। वह पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि वह परेशान हैं। मुझे लगता है कि उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्हें दूसरे ओवर में गेंद दी गई और फिर चौथे ओवर में। मेरा मानना है कि अपने सबसे अच्छे गेंदबाज को शुरुआत में ही दो अच्छे ओवर देने चाहिए (पहला और तीसरा)।''

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Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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