Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

MI vs LSG LIVE Score: आज ‘करो या मरो’ मैच में उतरेगी हार्दिक सेना, क्या पंत ब्रिगेड ‘हार के सिक्सर’ से बचेगी?

MI vs LSG Live Score, Today IPL 2026 Match 47 Updates: आज आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला खेला जाना है। यह दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' मुकाबला है।

MI vs LSG LIVE Score: आज ‘करो या मरो’ मैच में उतरेगी हार्दिक सेना, क्या पंत ब्रिगेड ‘हार के सिक्सर’ से बचेगी?

MI vs LSG Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 04 May 2026 05:02 PM IST
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

MI vs LSG Live Score: आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का 47वां मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की शाम साढ़े सात बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस सात बजे होगा। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली एमआई और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी 'करो या मरो' मैच को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी। पांच बार की चैंपियन मुंबई फिलहाल अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। उसने 9 मैचों में से सिर्फ दो जीतकर चार अंक जुटाए हैं। अगर एमआई को सोमवार को हार का मुंह देखना पड़ा तो उसकी प्लेऑफ की मामूली से उम्मीदें भी समाप्त हो जाएंगी। मुंबई को पिछले तीन मैचों में हार झेलनी पड़ी है। लखनऊ की टीम 8 मैचों में चार अंक बटोरे हैं और तालिका में सबसे नीचे दसवें नंबर पर है। एलएसजी को पिछले पांच मैचों में शिकस्त मिली है। यदि पंत ब्रिगेड को एमआई के सामने भी हार मिली तो क्वालीफाई करने की राह में कांटे बिछ जाएंगे।

क्या रोहित शर्मा एलएसजी मैच में उतरेंगे?

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (146 रन और चार विकेट) और अनुभवी बल्लेबाज (186) ने अब तक निराशाजनक प्रदर्शन किया है, जिससे एमआई को काफी नुकसान हुआ। दिग्गज रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण नहीं खेल पा रहे हैं। वह हालांकि अब वापसी की राह पर हैं। रोहित एमआई बनाम एलएसजी मैच में खेलेंगे या नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। एमआई की तरह एलएसजी भी मौजूदा सीजन में बल्लेबाजों की सामूहिक विफलता से जूझ रही है। पंत (189) अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। विकेटकीपर पंत ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सीमित ओवरों के उनके खेल पर सवाल उठ रहे हैं। एलएसजी के पिछले मैच में मोहसिन खान ने 23 रन देकर पांच विकेट लिए थे लेकिन उनका यह शानदार प्रयास टीम को दो अंक नहीं दिला पाया। दरअसल, एलएसजी का कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सुपर ओवर में खराब फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन को भेजने का फैसला गलत साबित हुआ था।

4 May 2026, 05:02:53 PM IST

MI vs LSG Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड

ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), अब्दुल समद, मोहसिन खान, एनरिक नोर्किया, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, मणिमारन सिद्धार्थ, अर्जुन तेंदुलकर, नमन तिवारी, मयंक यादव, अक्षत रघुवंशी, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एडेन मार्क्रम, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), अर्शिन कुलकर्णी, जॉर्ज लिंडे, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, आकाश सिंह, अवेश खान, मोहम्मद शमी।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 May 2026, 04:46:05 PM IST

MI vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस का स्कॉड

हार्दिक पांड्या (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), एएम गजनफर, कृष भगत, केशव महाराज, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इजहार, रघु शर्माक्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराी, दीपक चाहर।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
Mumbai Indians IPL 2026 Lucknow Super Giants

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटआईपीएल 2026 (IPL 2026)MI vs LSG LIVE Score: आज ‘करो या मरो’ मैच में उतरेगी हार्दिक सेना, क्या पंत ब्रिगेड ‘हार के सिक्सर’ से बचेगी?