Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MI vs LSG: मुंबई इंडियंस का आज कट सकता है आईपीएल 2026 से पत्ता, LSG पर भी लटकी तलवार

May 04, 2026 11:23 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

MI vs LSG IPL 2026 Playoff Scenario: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच आज आईपीएल 2026 का 47वां मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। अगर आज मुंबई हारती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएगी।

MI vs LSG: मुंबई इंडियंस का आज कट सकता है आईपीएल 2026 से पत्ता, LSG पर भी लटकी तलवार

MI vs LSG IPL 2026 Playoff Scenario- मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच आज का आईपीएल मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स दोनों के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। मुंबई इंडियंस का सफल इस सीजन कुछ खास नहीं रहा है। एमआई टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी है, वहीं लखनऊ सुपर जाएंट्स का हाल भी कुछ ऐसा है। एलएसजी आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है। आज आईपीएल फैंस को सीजन-19 से बाहर होने वाली पहली टीम मिल सकती है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:वानखेड़े में आज होगी MI vs LSG भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? देखें पिच रिपोर्ट

मुंबई इंडियंस का कट सकता है IPL 2026 से पत्ता

आईपीएल 2026 में 9 में से 7 मैच हार चुकी मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में पहुंचना अब काफी मुश्किल है, हालांकि अभी तक अधिकारिक रूप से वह टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है।

मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सीजन का पहला मैच जीतकर शानदार आगाज किया था। 14 साल बाद एमआई सीजन का ओपनिंग मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि इसके बाद उन्हें लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:बाबर आजम ने बतौर कप्तान जीता पहला PSL खिताब, मगर फाइनल में हो गया ये पोपट

मुंबई इंडियंस का इतिहास रहा है की टीम शुरुआती कुछ मैच हारने के बाद जोरदार वापसी करती है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब 99 रनों से उन्हें दूसरी जीत मिली तो लगने लगा कि अब यहां से एमआई की वापसी हो सकती है, मगर उसके बाद अब वह लगातार तीन मैच हार चुकी है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 2 बार धूल चटाई है।

मुंबई इंडियंस की गाड़ी अब आईपीएल 2026 में 14 अंकों से आगे नहीं बढ़ सकती, अगर आज एमआई को लखनऊ सुपर जाएंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ता है तो वह अधिकतम 12 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। ऐसे में मुंबई टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएंगी।

ये भी पढ़ें:PSL प्राइज मनी: बाबर आजम की टीम को पंत जितना कमाने के लिए जीतनी होगी 6 ट्रॉफी

दरअसल, आईपीएल 2026 में फिलहाल 5 टीमें ऐसी हैं, जो 12 या उससे अधिक अंक हासिल कर चुकी है। इन सभी टीमों का नेट रन रेट भी मुंबई इंडियंस से काफी ज्यादा है। ऐसे में आज की हार मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर सकती है।

लखनऊ सुपर जाएंट्स पर भी लटकी तलवार

8 में से 6 मैच हार चुकी लखनऊ सुपर जाएंट्स पर भी आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की तलवार लटकी है। एलएसजी के खाते में 4 अंक है, उन्हें टूर्नामेंट में 6 और मैच खेलने है। अगर एलएसजी यहां से सभी मैच जीतती है तो वह अधिकतम 16 अंकों तक पहुंच पाएगी। इतने अंकों के साथ प्लेऑफ की दौड़ में वह बनी रह सकती है, मगर यहां से एक मैच हारने पर उनका भी सफर समाप्त हो सकता है। 14 अंकों के साथ इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचना लगभन नामुमकिन है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Mumbai Indians Lucknow Super Giants IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।