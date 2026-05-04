MI vs LSG: मुंबई इंडियंस का आज कट सकता है आईपीएल 2026 से पत्ता, LSG पर भी लटकी तलवार

MI vs LSG IPL 2026 Playoff Scenario: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच आज आईपीएल 2026 का 47वां मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। अगर आज मुंबई हारती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएगी।

MI vs LSG IPL 2026 Playoff Scenario- मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच आज का आईपीएल मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स दोनों के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। मुंबई इंडियंस का सफल इस सीजन कुछ खास नहीं रहा है। एमआई टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी है, वहीं लखनऊ सुपर जाएंट्स का हाल भी कुछ ऐसा है। एलएसजी आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है। आज आईपीएल फैंस को सीजन-19 से बाहर होने वाली पहली टीम मिल सकती है।

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मुंबई इंडियंस का कट सकता है IPL 2026 से पत्ता आईपीएल 2026 में 9 में से 7 मैच हार चुकी मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में पहुंचना अब काफी मुश्किल है, हालांकि अभी तक अधिकारिक रूप से वह टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है।

मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सीजन का पहला मैच जीतकर शानदार आगाज किया था। 14 साल बाद एमआई सीजन का ओपनिंग मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि इसके बाद उन्हें लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

मुंबई इंडियंस का इतिहास रहा है की टीम शुरुआती कुछ मैच हारने के बाद जोरदार वापसी करती है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब 99 रनों से उन्हें दूसरी जीत मिली तो लगने लगा कि अब यहां से एमआई की वापसी हो सकती है, मगर उसके बाद अब वह लगातार तीन मैच हार चुकी है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 2 बार धूल चटाई है।

मुंबई इंडियंस की गाड़ी अब आईपीएल 2026 में 14 अंकों से आगे नहीं बढ़ सकती, अगर आज एमआई को लखनऊ सुपर जाएंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ता है तो वह अधिकतम 12 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। ऐसे में मुंबई टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएंगी।

दरअसल, आईपीएल 2026 में फिलहाल 5 टीमें ऐसी हैं, जो 12 या उससे अधिक अंक हासिल कर चुकी है। इन सभी टीमों का नेट रन रेट भी मुंबई इंडियंस से काफी ज्यादा है। ऐसे में आज की हार मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर सकती है।