IPL: रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन के बीच हुई मुंबई इंडियंस की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी
सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन ने केकेआर के खिलाफ हुए मैच में पहले विकेट के लिए 148 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है।
दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन ने मुंबई इंडियंस को धमाकेदार शुरुआत दी, जिसकी मदद से मुंबई की टीम ने 221 रनों के विशाल लक्ष्य को आसानी से हासिल करके इतिहास रच दिया। मुंबई इंडियंस ने केकेआर के इस टारगेट को 19.1 ओवर में पूरा कर लिया और सिर्फ 4 विकेट खोए। इस तरह मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर एक अहम जीत दर्ज की है। इस जीत के नायक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन रहे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 148 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। इससे पहले साल 2012 में ड्वेन स्मिथ और सचिन तेंदुलकर के बीच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 163 रनों की साझेदारी हुई थी, जो आज तक मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी टॉप-2 ओपनिंग साझेदारियां
163* - ड्वेन स्मिथ और एस तेंदुलकर बनाम आरआर, जयपुर, 2012
148 - रोहित और रिकेटोन बनाम केकेआर, वानखेड़े, 2026
रोहित और रिकल्टन के बीच हुई आज के मैच की साझेदारी आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है। इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा और हर्षल गिब्स के नाम है, जिन्होंने साल 2012 में केकेआर के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए नाबाद 167 रनों की साझेदारी की थी। इस सूची में दूसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर और ड्वेन स्मिथ का नाम है, जिन्होंने साल 2012 में ही पहले विकेट लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 163 रनों की साझेदारी की थी। रोहित शर्मा और रिकल्टन की यह साझेदारी अब मुंबई इंडियंस के लिए किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है, जो 148 रनों की है। इस सूची में चौथे स्थान पर सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा का नाम है, जिन्होंने साल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चौथे विकेट के लिए नाबाद 143 रनों की साझेदारी की थी।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सर्वोच्च साझेदारियां
167* - रोहित और गिब्स बनाम केकेआर, कोलकाता, 2012 (दूसरा विकेट)
163* - ड्वेन स्मिथ और एस तेंदुलकर बनाम आरआर, जयपुर, 2012 (पहला विकेट)
148 - रोहित और रिकेटोन बनाम केकेआर, वानखेड़े, 2026 (पहला विकेट)*
143* - सूर्यकुमार और तिलक वर्मा बनाम एसआरएच, वानखेड़े, 2024 (चौथा विकेट)
बता दें कि रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एक तरफ रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 6 चौकों और 6 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 78 रन बनाए, वहीं दूसरी तरफ रायन रिकल्टन ने 43 गेंदों में 81 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 8 छक्के लगाए। मुंबई को इन दोनों बल्लेबाजों ने ही जीत के काफी करीब पहुंचा दिया था और रहा सहा काम सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने कर दिया और मुंबई इंडियंस ने बड़ी जीत दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।