MI vs CSK Pitch Report: वानखेड़े स्टेडियम में होगी मुंबई और चेन्नई की टक्कर, जानिए कैसा होगा पिच का मिजाज?
MI vs CSK Pitch Report: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच खेला जाएगा। मुंबई में अब तक तीन मुकाबले खेले गए हैं। तीनों मैच हाई स्कोरिंग रहे हैं।
MI vs CSK Pitch Report: मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज यानी गुरुवार 23 अप्रैल को खेला जाएगा। वैसे तो मुंबई वर्सेस चेन्नई मैच हमेशा ही खास होता है। अगर मुकाबला मुंबई में खेला जाता है तो यह और भी खास होता है, क्योंकि यहां खूब रन बनते हैं। ऐसे में फैंस चाहेंगे कि एक और हाई स्कोरिंग मैच आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों के बीच आयोजित हो। आप इस मुकाबले से पहले जान लीजिए कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। वैसे बारिश का कोई अनुमान नहीं है। ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने को मिलेगा।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब तक आईपीएल के 126 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 58 मुकाबले यानी 46 फीसदी से ज्यादा मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि रन चेज में यहां 68 मैचों में जीत मिली है। 54 फीसदी के करीब मैच रन चेज करते हुए यहां टीमों ने जीते हैं। वहीं, टॉस जीतने वाली टीमों ने 66 मुकाबले जीते हैं और हारने वाली टीमों ने 60 मुकाबले जीते हैं।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल में पहली पारी का औसत स्कोर 171 से ज्यादा का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां खूब रन बनते हैं। इसके अलावा यहां मैच के हाई स्कोरिंग होने के कारण ये भी है कि मैदान छोटा है और बाउंड्री की दूरी भी कम होती है। पिच भी ज्यादातर यहां सपाट होती हैं। ऐसे में रन बनने की संभावना ज्यादा होती है। 8.64 रन प्रति ओवर के हिसाब से गेंदबाज यहां रन लुटाते हैं, जबकि 27.58 रन का औसत यहां विकेट गिरने का है। 240 रन इसी सीजन यहां सबसे ज्यादा बने हैं, जबकि 67 रन पर भी टीम ऑलआउट एक सीजन में हो चुकी है।
आईपीएल 2026 की बात करें तो यहां 3 मुकाबले खेले गए हैं। इस सीजन के आईपीएल के तीनों मैचों में यहां खूब रन बने हैं। एक मैच में 220, एक मैच में 240 और एक मैच में 195 रन पहली पारी में बने हैं। दो मैचों में यहां रन चेज हुए हैं, जबकि 240 वाले मैच में 222 रन तक मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पहुंची थी। मुंबई इंडियंस के लिए चिंता का कारण ये है अपने होम ग्राउंड पर एमआई दो मैच हार चुकी है। एक मैच में रन चेज में और एक मैच में टोटल को डिफेंड करने में टीम हारी है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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