MI vs CSK LIVE Score: आज IPL का 'एल क्लासिको', क्या वानखेड़े में धोनी और रोहित खेलेंगे?

23 Apr 2026, 05:30:38 PM IST
MI vs CSK Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक 39 मैच खेले गए हैं। एमआई को 21 जबकि सीएसके को 18 मुकाबलों में जीत नसीब हई है। वानखेड़े में हुए 13 मैचों में भी मुंबई की टीम 8-5 से आगे है। हालांकि, 2023 से दोनों टीमों के बीच हुए पांच मैच में एमआई को केवल एक जीत मिली है।
23 Apr 2026, 05:01:48 PM IST
MI vs CSK Live Score: मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड
हार्दिक पांड्या (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, एएम गजनफर, कृष भगत, मयंक मारकंडे, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मोहम्मद इजहार, रघु शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज (विकेटकीपर)।
23 Apr 2026, 04:51:57 PM IST
MI vs CSK Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड
ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह।