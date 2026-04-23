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MI vs CSK LIVE Score: आज IPL का 'एल क्लासिको', क्या वानखेड़े में धोनी और रोहित खेलेंगे?

MI vs CSK Live Score, Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Today Match Updates: आज आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों की वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ंत होगी।

MI vs CSK LIVE Score: आज IPL का 'एल क्लासिको', क्या वानखेड़े में धोनी और रोहित खेलेंगे?

MI vs CSK Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 23 Apr 2026 05:30 PM IST
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MI vs CSK Live Score: आज मुंबई इंडियंस (एमआई ) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच आईपीएल 2026 का 33वां मैच खेला जाएगा। 'एल क्लासिको' मुकाबला साम साढ़े सात बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। टॉस सात बजे होगा। पांच बार की चैंपियन एमआई और सीएसके की मौजूदा सीजन में कोई खास धमाल नहीं मचा सकी हैं। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई टीम ने छह मैचों से दो जीते हैं और अंक तालिका में सातवें पायदान पर है। मुंबई ने अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस को 99 रनों से रौंदा था। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके आठवें स्थान पर है। उसने सात मैचों में से दो में जीत दर्ज की। चेन्नई को पिछल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

क्या वानखेड़े में धोनी और रोहित खेलेंगे?

रोहित शर्मा (हैमस्ट्रिंग) एमएस धोनी (पिंडली में खिंचाव) वापसी की राह पर हैं। रोहित पिछले दो मैचों नहीं खेले हैं जबकि धोनी सीजन में एक भी मुकाबले नहीं उतरे। ऐसे में यह देखना बाकी है कि क्या इनमें से कोई भी गुरुवार हाई वोल्टेज मैच के लिए वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगा या नहीं। एमआई का हिस्सा रोहित ने वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया लेकिन सीएसके के दिग्गज धोनी ने जमकर अभ्यास किया। संजू सैमसन और गायकवाड़ पर नजरें रहेंगी। गायकवाड़ ने सिर्फ 82 रन बनाए हैं। सैमसन ने 192 रन बटोरे हैं, जिसमें शतक भी है। युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जो सीएसके के लिए बड़ा झटका है। चेन्नई ने म्हात्रे की जगह तेज गेंदबाज आकाश मधवाल को शामिल किया। मुंबई के लिए सबसे बड़ी चिंता सूर्यकुमार यादव और हार्दिक की फॉर्म बनी हुई है।

23 Apr 2026, 05:30:38 PM IST

MI vs CSK Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक 39 मैच खेले गए हैं। एमआई को 21 जबकि सीएसके को 18 मुकाबलों में जीत नसीब हई है। वानखेड़े में हुए 13 मैचों में भी मुंबई की टीम 8-5 से आगे है। हालांकि, 2023 से दोनों टीमों के बीच हुए पांच मैच में एमआई को केवल एक जीत मिली है।

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23 Apr 2026, 05:01:48 PM IST

MI vs CSK Live Score: मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

हार्दिक पांड्या (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, एएम गजनफर, कृष भगत, मयंक मारकंडे, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मोहम्मद इजहार, रघु शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज (विकेटकीपर)।

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23 Apr 2026, 04:51:57 PM IST

MI vs CSK Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह।

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