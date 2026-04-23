MI vs CSK LIVE Score: आज IPL का 'एल क्लासिको', क्या वानखेड़े में धोनी और रोहित खेलेंगे?

रोहित शर्मा (हैमस्ट्रिंग) एमएस धोनी (पिंडली में खिंचाव) वापसी की राह पर हैं। रोहित पिछले दो मैचों नहीं खेले हैं जबकि धोनी सीजन में एक भी मुकाबले नहीं उतरे। ऐसे में यह देखना बाकी है कि क्या इनमें से कोई भी गुरुवार हाई वोल्टेज मैच के लिए वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगा या नहीं। एमआई का हिस्सा रोहित ने वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया लेकिन सीएसके के दिग्गज धोनी ने जमकर अभ्यास किया। संजू सैमसन और गायकवाड़ पर नजरें रहेंगी। गायकवाड़ ने सिर्फ 82 रन बनाए हैं। सैमसन ने 192 रन बटोरे हैं, जिसमें शतक भी है। युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जो सीएसके के लिए बड़ा झटका है। चेन्नई ने म्हात्रे की जगह तेज गेंदबाज आकाश मधवाल को शामिल किया। मुंबई के लिए सबसे बड़ी चिंता सूर्यकुमार यादव और हार्दिक की फॉर्म बनी हुई है।