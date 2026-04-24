मिचेल सेंटनर के कंधे में लगी चोट फिर कैसे कन्कशन सबस्टीट्यूट बनने शादुल ठाकुर? MI का ये फैसला सवालों के घेरे में

मुंबई इंडियंस को CSK के खिलाफ 103 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यह एमआई की इस सीजन की 5वीं हार है। मुंबई इस हार के अलावा अपने गलत फैसले की वजह से इस बार बुरा फंसी है। आईए जानते हैं पूरा मामला-

हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 की 5वीं हार का सामना गुरुवार, 24 अप्रैल की रात चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों करना पड़ा। सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए संजू सैमसन के शतक के दम पर 207 रन बोर्ड पर लगाए थे, सैमसन ने 101 रनों की नाबाद पारी खेली। इस स्कोर का पीछा करते हुए मुंबई की पूरी टीम 104 रनों पर ही ढेर हो गई। मुंबई की पारी के दौरान उस समय बड़ा बवाल भी मचा, जब मिचेल सेंटनर के कन्कशन सबस्टीट्यूट के रूप में शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए। हालांकि मुंबई को इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला। ठाकुर 12 गेंदों पर 6 ही रन बना गए, मगर मुंबई इंडियंस का ये फैसला सवालों के घेरे में हैं।

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मिचेल सेंटनर की कंधे की चोट कैसे बनी कन्कशन? CSK की इनिंग के 17वें ओवर में सैंटनर के कंधे में चोट लगी थी, जब उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पर फुल-लेंथ डाइव लगाकर कार्तिक शर्मा का कैच पकड़ा। वह तुरंत अपना कंधा पकड़कर मैदान से बाहर चले गए, जिससे MI डगआउट में चिंता फैल गई। यहां तक ​​कि को-ओनर आकाश अंबानी भी परेशान दिखे, और एक खिलाड़ी से बात करते हुए कंधे की ओर इशारा किया। बाद में सैंटनर को ड्रेसिंग रूम में बाएं कंधे पर आइस पैक बांधे देखा गया।

सिर में कोई चोट न होने पर, इस बात पर सवाल उठे कि MI को शार्दुल को कन्कशन रिप्लेसमेंट के तौर पर लाने की इजाज़त कैसे दी गई। मुंबई इंडियंस पहली पारी में ही इम्पैक्ट सब ऑप्शन का इस्तेमाल कर चुकी थी जब उन्होंने गजनफर की जगह दानिश मालेवार को शामिल किया था।

शार्दुल बैटिंग के लिए 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद आए लेकिन कोई खास असर नहीं डाल पाए।

बता दें, कन्कशन एक तरह की सिर की चोट है जो सिर या शरीर पर चोट लगने या अचानक झटके लगने से होती है। ऐसे में टीम के फिजियों पहले खिलाड़ी का एक टेस्ट लेते हैं जिसके बाद कन्कशन का पता चलता है।

कैसा रहा MI vs CSK मैच? चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (नाबाद 101) के सत्र के दूसरे शतक और बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन (17 रन देकर चार विकेट, एक मेडन) की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस को 103 रन से करारी शिकस्त दी। इस जीत से सीएसके छह अंक लेकर तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई जबकि मुंबई इंडियंस चार अंक से आठवें स्थान पर खिसक गई। सैमसन के आईपीएल में अपने पांचवें शतक के लिए 54 गेंद खेलीं जिसमें 10 चौके और छह छक्के जडे़ थे। उनके शतक से सीएसके ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद छह विकेट पर 207 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस शुरूआती झटकों से नहीं उबर सकी और 19 ओवर में महज 104 रन पर ऑल आउट हो गई। यह पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की आईपीएल में सबसे बड़ी हार है। पांच बार की चैंपियन सीएसके की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। सीएसके के लिए वेस्टइंडीज के हुसैन सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने एक ओवर मेडन डाला जिसमें एक विकेट भी शामिल रहा। उन्होंने तिलक वर्मा (37 रन) को आउट कर उनके और सूर्यकुमार यादव (35 रन) के बीच 73 रन की भागीदारी का अंत किया।