CSK के सामने ये था राह का रोड़ा...सबसे बड़ी हार झेलने पर हार्दिक पांड्या ने बोला चुभता हुआ सच
मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 103 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबले वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। जानिए, मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्या कहा?
हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस (एमआई) को आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ 103 रनों से शर्मनाक शिकस्त मिली। सीएसके ने वानखेड़े स्टेडियम में 207/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद एमआई को 104 रनों पर ऑलआउट कर दिया। यह पांच बार की चैंपियन मुंबई की आईपीएल में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। वहीं, सीएसके ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सीएसके की जीत में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन और स्पिनर अकील हुसैन ने अहम भूमिका निभाई। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए सैमसन ने 54 गेंदों में 10 चौके और छह छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए। अकील ने चार ओवर में 17 रन देकर चार विकेट चटकाए। उन्होंने एक मेडन ओवर किया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एमआई की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज दानिश मालेवार (0), क्विंटन डिकॉक (7) और नमन धीर (0) महज 11 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए।
CSK के सामने ये था राह का रोड़ा
मुंबई पावरप्ले में मिले झटकों से उबर ही नहीं पाई। सूर्यकुमार यादव (20 गेंदों में 36) और तिलक वर्मा (20 गेंदों में 37) ने चौथे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की लेकिन सीएसके हावी रही। मुंबई ने आखिरी छह विकेट केवल 20 रन जोड़कर गंवाए। कप्तान हार्दिक ने चुभता हुआ सच बोला है। उन्होंने कहा कि सीएसके के सामने चेज में सबसे बड़ा रोड़ा हमारे पावरप्ले में विकेट गिरना था। हार्दिक ने चेन्नई के हाथों करारी हार के बाद कहा, ''पावरप्ले में शुरुआती विकेट गंवाना भारी पड़ा। इसी वजह से टारगेज का पीछा करना काफी मुश्किल हो गया। हम उस दबाव से बाहर निकल ही नहीं सके।'' कप्तान ने कहा, ''हमें बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी।''
'इसी पिच पर CSK ने भी बैटिंग की'
पिच के बारे में पूछने पर हार्दिक ने कहा, ''इसी पिच पर उन्होंने भी बल्लेबाजी की थी। संजू सैमसन ने जबर्दस्त पारी खेली। उनके साथ और बल्लेबाज आते रहे और उपयोगी पारी खेलते रहे।'' उन्होंने कहा, ''लक्ष्य का पीछा करने लिए लय होनी जरूरी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात होगी कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं। हमारे पास सोचने के लिए कुछ दिन हैं और हमें देखना होगा कि हम क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं।'' मुंबई को हराने के बाद सीएसके अंक तालिका में तीन स्थान चढ़कर पांचवें पर चली गई है। सीएसके ने सात मैचों में से तीन जीते हैं। मुंबई ने सात मैचों में पांचवीं हार का मुंह देखा। हार्दिक ब्रिगेज चार अंक के साथ तालिका में आठवें स्थान पर खिसक गई है। मुंबई को अगला मैच 29 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरच) के विरुद्ध खेलना है। यह मैच वानखेड़े स्टेडियम में होगा।
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