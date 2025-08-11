mere jo ghutano mein dard hai uska care kaun karega ms dhoni hilarious answer to fans question on ipl 2026 watch video 'अरे मेरे जो घुटनों में दर्द है उसका केयर कौन करेगा?', IPL को लेकर सवाल पर धोनी का जवाब; VIDEO, Ipl Hindi News - Hindustan
'अरे मेरे जो घुटनों में दर्द है उसका केयर कौन करेगा?', IPL को लेकर सवाल पर धोनी का जवाब; VIDEO

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में खेलेंगे या नहीं, यह रहस्य बना हुआ है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनके पास इस पर फैसला करने के लिए अभी दिसंबर तक का वक्त है। उसी दौरान फैन ने उनसे गुजारिश की कि वह आईपीएल 2026 खेलें, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनके घुटनों में दर्द है, उसका केयर कौन करेगा।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 11:16 AM
पिछले 2-3 साल से हर आईपीएल सीजन से पहले यह सवाल उठता ही उठता है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी इस बार खेलते नजर आएंगे। जब वह पीली जर्सी में खेलते हुए दिखते हैं तब भी सवाल खत्म नहीं होता बल्कि थोड़ा घूम सा जाता है, बदल सा जाता है- क्या यह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन है? अब इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 सीजन से पहले भी ये सवाल उठने लगे हैं। धोनी जहां भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इस तरह के सवाल जरूर उठते हैं लेकिन वह जवाब कुछ इस अंदाज में देते हैं कि उनके खेलने या न खेलने पर रहस्य बना ही रहता है। आईपीएल 2026 में उनसे खेलने की गुजारिश करते एक फैन को उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ठहाके गूंज गए।

महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो रहा है। एक इवेंट में वह बैठे हैं। होस्ट आईपीएल का जिक्र छेड़ते हैं तब वह कहते हैं, ‘मुझे नहीं पता कि मैं खेलूंगा या नहीं। मेरे पास अभी समय है इसका फैसला करने के लिए। मेरे पास अभी दिसंबर तक का समय है, इसलिए मैं कुछ और महीने लूंगा और तब आखिरकार मैं अपना फैसला ले पाऊंगा।’

ये भी पढ़ें:हम साथ-साथ हैं, अगले 15-20 साल भी साथ रहेंगे...धोनी का CSK को लेकर बड़ा इशारा

धोनी के इतना कहते ही वहां दर्शकदीर्घा में मौजूद कुछ फैन चिल्ला-चिल्लाकर उनसे आईपीएल 2026 में खेलने की गुजारिश करने लगते हैं। इसके जवाब में धोनी कहते हैं, 'अरे मेरे जो घुटनों में दर्द है उसका केयर कौन करेगा?' उनके इतना कहते ही वहां हंसी के ठहाके फूट पड़ते हैं।

इससे पहले धोनी ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उनका और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता युगों का है। वह चाहे खेलें या न खेलें लेकिन सीएसके के साथ उनका रिश्ता 1-2 वर्ष नहीं, अगले 15-20 वर्षों तक भी रहेगा। उनके इस बयान से ऐसी अटकलों को भी बल मिला कि हो सकता है कि जल्द ही वह सीएसके के मेंटॉर या कोच या इसी तरह की किसी अन्य भूमिका में दिख सकते हैं।

