IPL 2026 के लिए KKR में होने वाली है 'मलिंगा' की एंट्री, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दे दी है NOC
IPL 2026 के लिए KKR में 'मलिंगा' की एंट्री होने वाली है। ये मलिंगा कोई और नहीं, बल्कि लसिथ मलिंगा के ऐक्शन वाले मथीशा पथिराना हैं, जो चोट के कारण अभी तक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से NOC प्राप्त नहीं कर पाए थे।
IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर पड़ी हुई कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केकेआर का मलिंगा टीम से जुड़ने वाला है। ये मलिंगा कोई नहीं, बल्कि श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा जैसा बॉलिंग ऐक्शन रखने वाले मथीशा पथिराना हैं, जो अभी तक चोट की वजह से आईपीएल 2026 से दूर थे। हालांकि, अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी एसएलसी ने पथिराना को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी प्रदान कर दी है। पथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि में आईपीएल 2026 ऑक्शन में खरीदा था।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो मथीशा पथिराना अब केकेआर से जुड़ने के लिए तैयार हैं और वे अगले मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे। 14 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में कोलकाता को अगला मैच खेलना है, जिसमें पथिराना खेल पाएंगे। पथिराना को चेन्नई की परिस्थितियों का अंदाजा भी है, क्योंकि वे इस सीजन से पहले कई साल तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे हैं। सीएसके का होम ग्राउंड चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम ही है, जहां वे दर्जनों मैच खेले हैं और खूब प्रैक्टिस भी की है। वे अपनी पूर्व टीम के खिलाफ खेल सकते हैं।
23 साल का यह तेज गेंदबाज पिंडली की चोट के कारण आईपीएल 2026 के शुरुआती स्टेज में नहीं खेल पाया है। IPL से पहले खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दौरान पथिराना को चोट लगी थी। KKR पहले से ही हर्षित राणा और आकाश दीप की वजह से परेशान है, जो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पथिराना भी टीम का हिस्सा नहीं थे, तो टीम को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। टीम को एक भी जीत अभी तक चार मैचों में नहीं मिली है। तीन मैच टीम हारी है और एक मैच बारिश में धुल गया था।
केकेआर ने पथिराना का रिप्लेसमेंट भी नहीं मांगा था, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से केकेआर मैनेजमेंट की बातचीत लगातार हो रही थी। अपनी तेज़ पेस और यॉर्कर के लिए जाने जाने वाले पथिराना को बोर्ड से ऑल-क्लियर मिल गया है। पथिराना की गैरमौजूदगी में, ब्लेसिंग मुज़रबानी एकमात्र विदेशी तेज गेंदबाज हैं, जो उनके लिए खेले हैं। उन्हें मुस्तफ़िज़ुर रहमान की जगह बुलाया गया था। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने बीसीसीआई के कहने पर रिलीज कर दिया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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