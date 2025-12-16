CSK से निकलकर मथीशा पथिराना ने रचा इतिहास, अब ये होगी नई IPL टीम; 5 करोड़ का हुआ फायदा

संक्षेप: Matheesha Pathirana IPL Auction 2026: श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज किया था।

Matheesha Pathirana IPL Auction 2026: श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना की मौज आ गई है। उन्होंने आईपीएल 2026 ऑक्शन में इतिहास रच डाला। वह इंडियन प्रीमियर लीग में श्रीलंका के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा। उनका बेस प्राइस दो करोड़ था। यह पेसर की दूसरी आईपीएल टीम होगी। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने ऑक्शन से पहले रिलीज किया था। पथिराना का पांच करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। उन्हें सीएसके ने पिछले सीजन के लिए 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। उन्होंने 2022 में आईपीएल डेब्यू किया था।

पथिराना में तीन टीमों की दिलचस्पी 22 वर्षीय पथिराना को लेकर तीन टीमों ने दिलचस्पी दिखाई। ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने श्रीलंकाई गेंदबाजी के लिए बोली लगानी शुरू की। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) बिडिंग वॉर में शामिल हुई। हर बार बोली 20 लाख रुपये बढ़ी और खिलाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई। दोनों टीमें लगातार अपने पैडल उठाती रहीं और बोली 10 करोड़ के पार पहुंच गई। एलएसजी की 12.60 करोड़ की बोली के बाद डीसी ने कुछ देर सोचा। दिल्ली ने 15.80 करोड़ पर जाने के पीछे कदम खींच लिए। ऐसे में केकेआर ने 16 करोड़ रुपये की बोली से एंट्री मारी। बोली 18 करोड़ तक गई तो लखनऊ की टीम पीछे हट गई।

