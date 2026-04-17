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हार्दिक पांड्या की कप्तानी से हट जाएं और रोहित शर्मा को फिर से मिले जिम्मेदारी; किसने दिया ये बयान?

Apr 17, 2026 09:17 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कहा है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से विश्राम ले लेना चाहिए और रोहित शर्मा को फिर से मुंबई इंडियंस का कप्तान बना देना चाहिए। उनके साथ पहले अन्याय हुआ है।

हार्दिक पांड्या की कप्तानी से हट जाएं और रोहित शर्मा को फिर से मिले जिम्मेदारी; किसने दिया ये बयान?

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस की हालत खराब है। एक दशक से ज्यादा समय के बाद मुंबई इंडियंस ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ जरूर की थी, लेकिन अगले चार मैचों में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम को हार मिली है। लगातार चार हार की वजह से मुंबई इंडियंस आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है। पिछले चार मैचों में से तीन मैचों में कप्तानी हार्दिक ने की है, जबकि एक मैच में सूर्या कप्तान थे। टीम के खराब प्रदर्शन और बेकार कप्तानी के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने हार्दिक पांड्या को कोसा है और कहा है कि उन्हें कप्तानी से हट जाना चाहिए और रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप देनी चाहिए।

मनोज तिवारी ने क्रिकबज पर कहा, “रोहित शर्मा की कप्तानी में 2022 तक मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी जीतीं। हार्दिक पांड्या ने 2023 में (जीटी के साथ) कोई ट्रॉफी नहीं जीती। 2024 में भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती और इस साल भी ऐसा होने के चांस कम ही हैं। मुझे लगता है कि कैप्टेंसी कमजोर है। मैं ज्यादा कठोर नहीं होना चाहता, लेकिन हार्दिक टीम को उस तरह से लीड नहीं कर रहे हैं, जैसा उन्हें करना चाहिए। एक कैप्टन के तौर पर प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बतौर खिलाड़ी वह बहुत दमदार खिलाड़ी हैं। वह बल्लेबाजी आक्रामक करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं।”

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उन्होंने आगे कहा, “इस मैच में आपको अपने आप से पहले रदरफोर्ड को आगे बढ़ाना चाहिए था। पिछले मैच में उन्होंने रन बनाए थे। दूसरी बात, जब आप जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर नहीं दे रहे हैं तो उन्हें दूसरा ओवर देने का कोई मतलब नहीं है। दीपक चाहर बॉल को स्विंग नहीं कर पा रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने शानदार कैप्टेंसी दिखाई, जबकि मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी बहुत कमजोर थी। मुझे लगता है कि अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो हार्दिक को कैप्टेंसी से हट जाना चाहिए और ज़िम्मेदारी वापस रोहित को सौंप देनी चाहिए। जब ​​आपने रोहित को हटाया, तो आपने नाइंसाफी की।”

हार्दिक की हुई थी घर वापसी

हार्दिक पांड्या आईपीएल 2021 तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। हालांकि, 2022 में दो नई टीमें आईपीएल में आईं। एक थी गुजरात टाइटन्स और दूसरे लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात के साथ हार्दिक पांड्या जुड़े और उन्होंने कप्तानी करते हुए पहले ही साल में गुजरात टाइटन्स को चैंपियन बना दिया। अगले साल फिर से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जीटी ने फाइनल खेला, लेकिन 2024 में हार्दिक पांड्या फिर से मुंबई इंडियंस में लौट आए और उन्हें कप्तानी सौंप दी गई। इसके बाद से एक बार टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है, लेकिन टीम की हालत बहुत अच्छी उनकी कप्तानी में नहीं रही है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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