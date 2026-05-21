विराट कोहली के साथ जीता वर्ल्ड कप, IPL में बने भारत के पहले शतकवीर; फिर कैसे गुमनामी में खो गए थे मनीष पांडे?

मनीष पांडे ने MI के खिलाफ KKR की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें इसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। मनीष पांडे ने लगभग 6 साल बाद आईपीएल में POTM का अवॉर्ड जीता।

आईपीएल का यह 19वां सीजन चल रहा है, अगर बात करें उन खिलाड़ियों कि जिन्होंने पहले सीजन से अभी तक हर सीजन में कम से कम एक मैच खेला है तो इस लिस्ट में तीन ही नाम आते हैं। पहले दो नाम तो हर किसी को पता है -विराट कोहली और रोहित शर्मा- मगर तीसरा नाम बहुत ही कम लोगों को पता होगा। फैंस कयास लगा रहे होंगे कि तीसरा नाम एमएस धोनी का हो सकता है, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपीएल 2026 में धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला है, तो उनका नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। ऐसे में तीसरा नाम और किसका हो सकता है…सोचिए-सोचिए…।

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विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ मनीष पांडे वो तीसरे खिलाड़ी हैं जो अभी तक हर आईपीएल सीजन में कम से कम एक मैच खेले हैं।

मनीष पांडे ने बुधवार, 20 मई की रात मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 148 की रनचेज में 44 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं फील्डिंग करते हुए रायन रिकेल्टन का शानदार कैच भी पकड़ा। उन्हें इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। यह पिछले 6 सालों में मनीष पांडे का पहला आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है। आखिरी बार उन्हें यह सम्मान 2020 में मिला था।

मनीष पांडे की फिटनेस की तुलना कभी विराट कोहली जैसे दिग्गज से हुआ करती थी। एक समय पर यो-यो टेस्ट में तो वह किंग कोहली से भी आगे निकल गए थे।

मनीष पांडे का यो-यो टेस्ट स्कोर 19.2 है, जो बहुत अच्छा है। उन्होंने 2017 में इंडियन नेशनल टीम के लिए फिटनेस असेसमेंट के दौरान यह बेंचमार्क बनाया था, जिसमें उन्होंने पूर्व कप्तान विराट कोहली (जिन्होंने उस समय 19.0 स्कोर किया था) को पीछे छोड़ दिया था और देश के सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक के तौर पर नाम कमाया था।

पांडे और कोहली के सफर की शुरुआात एक साथ हुई थी। दोनों ने एक साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। मनीष पांडे ने इसके बाद आईपीएल में भी अपनी छाप छोड़ी थी, वह भारत के लिए आईपीएल में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी थे। मनीष पांडे को विराट कोहली की तरह भविष्य का उभरता सितारा माना जाता था मगर धीरे-धीरे परफॉर्मेंस की कमी के चलते वह पिछड़ते चले गए।

ऐसा नहीं है कि उन्हें इंटरनेशनल मंच पर मौका नहीं मिला। मनीष पांडे ने भारत के लिए 29 वनडे और 39 टी20 मैच खेले हैं। मगर परफॉर्मेंस में निरंतरता ना होने की वजह से वह बार-बार ड्रॉप होते रहे। 2015 में डेब्यू करने वाले मनीष पांडे ने नीली जर्सी में आखिरी मैच 2021 में खेला था।

इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा आईपीएल में भी उनकी अप्रोच और निरंतरता की कमी के कारण पत्ता कटा। 2020 में मनीष पांडे ने आखिरी बार एक आईपीएल सीजन में 16 मैच खेले थे। इसके बाद उन्हें एक सीजन में सही से 10 मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला।