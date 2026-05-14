Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मनीष पांडे का ये हैरतअंगेज कैच देख विराट कोहली भी रह गए सन्न! क्या ये था कैच ऑफ द सीजन? देखें वीडियो

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

मनीष पांडे ने आरसीबी के खिलाफ टिम डेविड का पॉइंट के दिशा में एक ऐसा हैरतअंगेज कैच पकड़ा जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े विराट कोहली भी विश्वास नहीं कर पाए। देखें वीडियो-

मनीष पांडे का ये हैरतअंगेज कैच देख विराट कोहली भी रह गए सन्न! क्या ये था कैच ऑफ द सीजन? देखें वीडियो

कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली के शतक ने इस मैच में केकेआर को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था, मगर मैच खत्म होते-होते उनका एक खिलाड़ी सुर्खियां बटौर गया। यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि मनीष पांडे है। मनीष पांडे आईपीएल के इतिहास के उन 3 चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने अभी तक हर सीजन कम से कम एक मैच खेला है। इस लिस्ट में दो और नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा के हैं। मनीष पांडे ने आरसीबी के खिलाफ एक ऐसा हैरतअंगेज कैच पकड़ा जिसे देखने के बाद विराट कोहली भी हैरान नजर आए। इसे कैच ऑफ द सीजन भी कहा जा रहा है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:मुझे यह बात अंदर से खाए जा रही थी…कोहली ने शतक का जश्न ना मनाने पर तोड़ी चुप्पी

मनीष पांडे ने यह हैरतअंगेज कैच 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी की पांचवीं गेंद पर पॉइंट की दिशा में पकड़ा। कार्तिक त्यागी की लेंथ गेंद पर टिम डेविड ने बैकफुट पर कट शॉट खेला। उनका यह शॉट इतना तेज था कि हर किसी को लगा कि गेंद अब सीधा बाउंड्री पर जाकर ही रुकेगी, मगर इतने में ही बीच में मनीष पांडे गेंद की तरफ कूद पड़े। उन्होंने अपनी बाईं ओर डाइव लगाते हुए एक हाथ से कैच पकड़ा। देखने में ऐसा लग रहा था कि गेंद उनसे आगे निकल चुकी है, मगर फिर भी उन्होंने कैच को अंजाम दिया।

ये भी पढ़ें:16 अंकों के बावजूद RCB को क्यों नहीं मिला प्लेऑफ का टिकट? ये है असली कारण; समझें

मनीष पांडे के इस कैच पर गेंदबाज कार्तिक त्यागी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े विराट कोहली और आरसीबी के डगआउट में बैठा हर खिलाड़ी सन्न रह गया था। अब सभी के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं। यहां तक टिम डेविड भी इस कैच पर भरोसा नहीं कर पाए थे। आप भी देखें वीडियो-

कैसा रहा RCB vs KKR मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) विराट कोहली (नाबाद 105 रन) के नौंवे आईपीएल शतक की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को छह विकेट से शिकस्त देकर तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। पिछले दो मैच में शून्य पर आउट होने वाले कोहली ने 23 रन पर मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए 60 गेंद में 11 चौके और तीन छक्के जड़ित नाबाद शतकीय पारी खेली जिससे आरसीबी ने पांच गेंद रहते चार विकेट पर 194 रन बनाकर सत्र की आठवीं जीत दर्ज की।

कोहली और देवदत्त पडीक्कल (27 गेंद में 37 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 92 रन की अहम साझेदारी निभाई। केकेआर ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद अंगकृष रघुवंशी (71 रन) की करियर की सर्वश्रेष्ठ अर्धशतकीय पारी और रिंकू सिंह के नाबाद 49 रन की मदद से चार विकेट पर 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

इस जीत से आरसीबी 12 मैच में 16 अंक लेकर शीर्ष पर पहुंच गई जबकि केकेआर 11 मैच में नौ अंक से आठवें स्थान पर बरकरार है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Virat Kohli IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।