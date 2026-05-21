मनीष पांडे ना हासिल किया खोया हुआ सम्मान! 2038 दिनों बाद IPL में बने POTM; टूटते टूटते बचा एमएस धोनी का रिकॉर्ड

मनीष पांडे को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 में 44 रन की शानदार पारी और लाजवाब फील्डिंग के चलते प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। यह आईपीएल में 6 साल में उनका पहला POTM अवॉर्ड है।

मनीष पांडे….आईपीएल में यह नाम धुंधला सा गया था। मगर बुधवार, 20 मई की रात आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच के दौरान एक बार फिर चमका। मनीष पांडे ने अपनी लाजवाब फील्डिंग और शानदार बल्लेबाजी के दम पर केकेआर की जीत में अहम भूमिका निभाई। एमआई ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए मनीष पांडे ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 44 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस मैच में रायन रिकेल्टन का एक शानदार कैच भी पकड़ा था। मनीष पांडे को उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। केकेआर ने 7 गेंदें और 4 विकेट रहते इस टारगेट को चेज किया।

मनीष पांडे आईपीएल में 2038 दिनों के बाद प्लेयर ऑफ द मैच जीतने में कामयाब रहे। उन्हें इस सम्मान को हासिल करने में तकरीबन 6 साल लग गए। हालांकि वह फिर भी एमएस धोनी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए।

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मनीष पांडे को जब हमने इतने लंबे गैप के बाद प्लेयर ऑफ द मैच बनता देखा तो टटोला कि किस खिलाड़ी के 2 प्लेयर ऑफ द मैच के बीच सबसे लंबा गैप रहा। तो इस दौरान हैरान कर देने वाला नाम सामने आया।

यह रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के नाम दर्ज है, जिन्होंने सीएसके को 5-5 बार चैंपियन बनाया है।

जी हां, धोनी 2019 के बाद 2025 आईपीएल में जाकर अपने POTM के सूखे को खत्म किया था। उनके इस गैप में 2175 दिन थे।

वहीं मनीष पांडे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 मई 2026 को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने से पहले 20 अक्टूबर 2020 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह अवॉर्ड जीता था।

कैसा रहा KKR vs MI मैच?

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बुधवार को यहां बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 'करो या मरो' के मैच में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीद जीवंत रखी। केकेआर की गेंदबाजी इकाई ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आठ विकेट पर 147 रन के स्कोर पर रोक दिया।

केकेआर मनीष पांडे (45 रन, 33 गेंद) और रोवमैन पॉवेल (40 रन, 30 गेंद) के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंद में 64 रन की भागीदारी से लक्ष्य के करीब पहुंची। टीम ने 18.5 ओवर में छह विकेट गंवाकर 148 रन जीत दर्ज की। इस जीत से केकेआर अंक तालिका में आठवें से छठे स्थान पर पहुंच गई जिससे उसके 13 अंक हो गए हैं जिससे उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली से उम्मीद अब भी बनी हुई है।

भले ही केकेआर ने जीत दर्ज की लेकिन मुंबई इंडियंस के कोर्बिन बॉश ने बल्लेबाजी (नाबाद 32), गेंदबाजी (30 रन देकर तीन विकेट) और क्षेत्ररक्षण में शानदार प्रदर्शन किया। केकेआर को उम्मीद करनी होगी पंजाब किंग्स की टीम शनिवार को अपना मैच हार जाए। फिर उसकी निगाहें रविवार दोपहर को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले पर होंगी, जिसके बाद शाम को उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।