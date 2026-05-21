महेंद्र सिंह धोनी IPL को बीच में छोड़कर होम टाउन रांची लौटे; क्या CSK को ही प्लेऑफ में पहुंचने का भरोसा नहीं?

गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सीएसके के अहम मैच से पहले एमएस धोनी अपने गृह नगर रांची लौट चुके हैं। तो क्या वह पहले ही मान चुके हैं कि टीम प्लेऑफ में नहीं ही पहुंचने वाली है? CSK के बैटिंग कोच माइक हसी ने एक दिन पहले ही बताया था कि अगर टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है तो धोनी उसमें खेल सकते हैं।

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के हर मैच से पहले ये सवाल जरूर उठता है कि क्या माही खेलेंगे और आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को निराशा हाथ लगती है। 21 मई को भी सीएसके का मैच है। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ। करो या मरो वाला मैच। जहां तक धोनी का सवाल है तो वह इस मैच में भी नहीं खेलेंगे। पूरे सीजन में वह एक भी मैच नहीं खेले हैं। इस बीच रिपोर्ट है कि एमएस धोनी अपने गृह नगर रांची लौट चुके हैं। तो क्या वह पहले ही मान चुके हैं कि टीम प्लेऑफ में नहीं ही पहुंचने वाली है? CSK के बैटिंग कोच माइक हसी ने एक दिन पहले ही बताया था कि अगर टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है तो धोनी उसमें खेल सकते हैं।

तो धोनी मान चुके हैं अबकी प्लेऑफ वश की बात नहीं? ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी अपने होम टाउन रांची लौट गए हैं और अगर सीएसके प्लेऑफ में पहुंच जाती है तो वह फिर से टीम के पास पहुंच जाएंगे। वैसे बीच आईपीएल धोनी के होम टाउन लौटने से ये सवाल जरूर उठ रहा कि क्या उन्हें और चेन्नई सुपर किंग्स को भी भरोसा नहीं है कि टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। वैसे भी ये मुश्किल दिख रहा क्योंकि सीएसके को इसके लिए चमत्कार की हद तक किस्मत का साथ जरूरी है।

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कॉफ इंजरी के बाद अब अंगूठे में लगी चोट महेंद्र सिंह धोनी कॉफ इंजरी की वजह से आईपीएल 2026 का अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। वह फुट फिटनेस हासिल करने के लिए रिकवरी और रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। लीग चरण में चेन्नई सुपर किंग्स का गुरुवार को आखिरी मुकाबला गुजरात टाइटन्स के साथ है। इस मस्ट विन मैच से पहले धोनी को अंगूठे में चोट लग गई। एक दिन पहले ही बुधवार को माइक हसी ने साफ किया कि माही गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे।

गुजरात टाइटन्स के खिलाफ ‘करो या या मरो’ मैच गुरुवार का मैच गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों का ही लीग चरण में आखिरी मैच है। जीटी तो पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और उसकी नजर आखिरी लीग मैच को जीतकर टॉप 2 में रहते हुए अगले चरण में एंट्री लेने पर है। गुजरात टाइटन्स के 13 मैचों में 16 अंक है और पॉइंट्स टेबल में फिलहाल वह दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद के भी 16 अंक है और अभी उसका एक मुकाबला बाकी है जो आरसीबी के साथ खेला जाना है।

CSK के प्लेऑफ में पहुंचने का संभावित सिनेरियो चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो फिलहाल 13 मैचों में उसके 12 अंक है और वह पॉइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर है। अगर उसे प्लेऑफ में पहुंचना है तो गुजरात टाइटन्स को हर हाल में हराना होगा। सीएसके के लिए जीटी के खिलाफ सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी बल्कि उसे किस्मत का भी साथ चाहिए होगा। वह तभी प्लेऑफ में पहुंच सकती है जब राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स तीनों ही अपने-अपने आखिरी मुकाबले हार जाएं।

धोनी ने IPL से संन्यास भी नहीं लिया है महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वह चेन्नई सुपर किंग्स के पर्याय हैं। इस सीजन में भी बड़ी तादाद में फैन सिर्फ उनको खेलते देखने के लिए सीएसके के मैचों में स्टेडियम पहुंचते रहे लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा आई। अभी उन्होंने आईपीएल से न तो संन्यास लिया है और न ही ये ऐलान किया है कि वह अगला सीजन यानी आईपीएल 2027 खेलेंगे या नहीं।