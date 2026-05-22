महेंद्र सिंह धोनी IPL 2026 में तो खेले नहीं, क्या अगला सीजन खेलेंगे? CSK कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने दिया अपडेट
आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो गया लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक भी मैच में नहीं खेले। कॉफ इंजरी और बाद में अंगूठे में चोट की वजह से फैन उन्हें खेलते हुए देखने के लिए तरस गए। क्या वह अगला सीजन खेलेंगे? इसे लेकर सीएसके कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने कहा है कि ये समय ही बताएगा।
महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल से संन्यास का ऐलान भी नहीं किए हैं और इस सीजन में एक मैच भी नहीं खेले। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मैच में गुरुवार को हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 का सफर समाप्त हो गया। चूंकि धोनी ने अभी संन्यास की घोषणा नहीं की है तो क्या वह आईपीएल 2027 में खेलेंगे? सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने जीटी से मैच के बाद इस पर बात की लेकिन वह भी कुछ साफ-साफ बता पाने में असमर्थ थे। धोनी के अगले सीजन में खेलने या नहीं खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। रुतुराज बातों से यही लगा कि सीएसके मैनेजमेंट तो चाहता है कि धोनी अगला सीजन खेलें लेकिन अभी कुछ तय नहीं है।
महेंद्र सिंह धोनी चोट के कारण मौजूदा सत्र में एक भी मैच नहीं खेल पाए। अगले साल वह खेलेंगे या नहीं, इस पर रुतुराज गायकवाड़ ने कहा कि ये समय आने पर ही पता चलेगा। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मैच के बाद गायकवाड़ ने कहा, ‘आपको और मुझे, हम दोनों को ही अगले साल इस बारे में पता चलेगा। उनकी कमी हमें बहुत खली। वह आखिरी ओवरों में आकर सिर्फ क्रीज पर टिककर ही मैच का रुख बदल सकते हैं। अगले सत्र के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन हमारे पास जो खिलाड़ी हैं हम उनसे बहुत खुश हैं।’
सीएसके के कप्तान ने मैच को लेकर कहा,'हम लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना चाहते थे। जब आप 230 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो उस गेंदबाजी आक्रमण के सामने यह आसान नहीं होता। हमने एक बड़ा जोखिम लिया इसका श्रेय उन्हें जाता है।'
उन्होंने कहा, ‘शुरुआत में विकेट थोड़ा नरम था, उन्होंने अच्छी शुरुआत की। पावरप्ले में हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं थी। उनके सलामी बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल था। हमारे पास उन्हें 200 रन से कम पर रोकने का मौका था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए।’
गायकवाड़ ने कहा कि खराब शुरुआत के बाद उनकी टीम ने लय हासिल की लेकिन खिलाड़ियों की चोटों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी।
उन्होंने कहा, ‘यह एक मुश्किल सत्र रहा। लगातार तीन हार के बाद हमें लय मिली। हमने सही जगहों पर गेंदबाजी की लेकिन चोटों ने हमें परेशान किया। घोष (रामकृष्म घोष) और ओवर्टन के बाहर होने से हमारी टीम का संतुलन बिगड़ गया। पिछले तीन मैच में हमारे पास एक बल्लेबाज या गेंदबाजी की कमी थी।’
मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरकिंग्स की टीम 14वें ओवर में ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज (26 रन पर तीन विकेट), राशिद खान (18 रन पर तीन विकेट) और कागिसो रबाडा (32 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 13.4 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई।
टाइटंस ने साई सुदर्शन (84 रन, 53 गेंद, सात चौके, चार छक्के) और कप्तान शुभमन गिल (64 रन, 37 गेंद, सात चौके, तीन छक्के) के अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी से चार विकेट पर 229 रन बनाए। सुदर्शन ने जोस बटलर (नाबाद 57 रन, 27 गेंद, पांच चौके, चार छक्के) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 37 गेंद में 82 रन की साझेदारी की।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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