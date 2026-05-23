मैं भारतीय टीम की जरूरतों के बारे में नहीं सोचता, रोहित की फिटनेस पर जयवर्धने ये क्या बोल गए

महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा को पूरी तरह फिट बताया है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह जब टीम तैयार करते हैं तो वह भारतीय टीम या उनकी जरूरतों के बारे में नहीं सोचते।

मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। जयवर्धने ये भी कहा कि जब वह मुंबई की टीम चुनते हैं तो वह भारतीय टीम या उनकी जरुरतों का ध्यान नहीं रखते। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण आईपीएल 2026 में ज्यादा मैच नहीं खेल सके हैं। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण बाहर हो गए थे और इसके बाद पांच मैचों में नहीं खेल पाए थे। मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई की टीम 13 मैच खेलते हुए सिर्फ 4 मैच जीत सकी है।

अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 में 40.42 के औसत से 283 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 160.70 रहा। चोट के कारण वह कुछ मैचों से बाहर रहे थे और वापसी पर बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे। फिटनेस को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच रोहित को अफगानिस्तान के खिलाफ जून में होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। लेकिन इसके साथ 'फिटनेस के अधीन' की शर्त जुड़ी थी। मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने जोर देकर कहा है कि “रोहित 100 प्रतिशत फिट हैं।”

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कोच ने कहा, ''चोट लगने से पहले भी हम रोहित को दो-तीन मैचों में उतार चुके थे। कुछ मैचों में उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यह पूरी तरह से टीम के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है और जिन खिलाड़ियों को हम मैदान पर देखना चाहते हैं, उन्हें मैदान पर होना ही होगा। ईमानदारी से कहूं तो, जब मैं मुंबई इंडियंस के लिए टीम तैयार कर रहा होता हूं, तब मैं भारतीय टीम या उनकी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता। मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से टीम बनाता हूं और रोहित इस बात को अच्छे से समझते हैं कि वे टीम प्लेयर हैं।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल के आखिरी मुकाबले की पूर्व संध्या पर जयवर्धने ने संवाददाताओं से कहा, "टी20 विश्व कप से लौटने के बाद बुमराह को हल्की चोट थी, जिसके साथ उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला। इसलिए हमने उन्हें वापसी के लिए पर्याप्त आराम दिया।"