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मैं भारतीय टीम की जरूरतों के बारे में नहीं सोचता, रोहित की फिटनेस पर जयवर्धने ये क्या बोल गए

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा को पूरी तरह फिट बताया है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह जब टीम तैयार करते हैं तो वह भारतीय टीम या उनकी जरूरतों के बारे में नहीं सोचते।

मैं भारतीय टीम की जरूरतों के बारे में नहीं सोचता, रोहित की फिटनेस पर जयवर्धने ये क्या बोल गए

मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। जयवर्धने ये भी कहा कि जब वह मुंबई की टीम चुनते हैं तो वह भारतीय टीम या उनकी जरुरतों का ध्यान नहीं रखते। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण आईपीएल 2026 में ज्यादा मैच नहीं खेल सके हैं। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण बाहर हो गए थे और इसके बाद पांच मैचों में नहीं खेल पाए थे। मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई की टीम 13 मैच खेलते हुए सिर्फ 4 मैच जीत सकी है।

अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 में 40.42 के औसत से 283 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 160.70 रहा। चोट के कारण वह कुछ मैचों से बाहर रहे थे और वापसी पर बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे। फिटनेस को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच रोहित को अफगानिस्तान के खिलाफ जून में होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। लेकिन इसके साथ 'फिटनेस के अधीन' की शर्त जुड़ी थी। मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने जोर देकर कहा है कि “रोहित 100 प्रतिशत फिट हैं।”

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कोच ने कहा, ''चोट लगने से पहले भी हम रोहित को दो-तीन मैचों में उतार चुके थे। कुछ मैचों में उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यह पूरी तरह से टीम के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है और जिन खिलाड़ियों को हम मैदान पर देखना चाहते हैं, उन्हें मैदान पर होना ही होगा। ईमानदारी से कहूं तो, जब मैं मुंबई इंडियंस के लिए टीम तैयार कर रहा होता हूं, तब मैं भारतीय टीम या उनकी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता। मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से टीम बनाता हूं और रोहित इस बात को अच्छे से समझते हैं कि वे टीम प्लेयर हैं।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल के आखिरी मुकाबले की पूर्व संध्या पर जयवर्धने ने संवाददाताओं से कहा, "टी20 विश्व कप से लौटने के बाद बुमराह को हल्की चोट थी, जिसके साथ उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला। इसलिए हमने उन्हें वापसी के लिए पर्याप्त आराम दिया।"

मुंबई इंडियंस एक निराशाजनक अभियान के बाद इस मैच में दबाव में उतर रही है। 13 मैचों में सिर्फ चार जीत के साथ, पांच बार की चैंपियन टीम को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जबकि उनकी टीम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या जैसे बड़े सितारे शामिल हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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