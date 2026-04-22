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वैभव सूर्यवंशी IPL में पहली बार इस चंगुल में फंसे, मोहसिन खान ने किस तरह बुना 'मेडन का जाल'?

Apr 22, 2026 09:23 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ सस्ते में विकेट गंवाया। राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर को तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने पवेलियन की राह दिखाई।

वैभव सूर्यवंशी IPL में पहली बार इस चंगुल में फंसे, मोहसिन खान ने किस तरह बुना 'मेडन का जाल'?

ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर वैभव सूर्यवंशी का बुधवार को आईपीएल 2026 में बल्ला नहीं चला। राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा ओपनर सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 11 गेंदों में दो चौकों के जरिए 8 रन बनाए। उन्हें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने अपने जाल में फंसाया। उन्होंने चौथे ओवर में ना सिर्फ 15 वर्षीय सूर्यवंशी का शिकार किया बल्कि मेडन ओवर डाला। यह मोहसिन के स्पेल का पहला ओवर था। सूर्यवंशी आईपीएल में पहली बार मेडन ओवर के चंगुल में फंसे। क्रिकेट में मेडन ओवर उसे कहा जाता है, जब गेंदबाज की 6 वैध गेंदों पर बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाता।

मोहसिन ने किस तरह बुना 'मेडन का जाल'

मोहिसन ने चौथे ओवर की पहली गेंद तीसरे स्टंप की लाइन में बैक ऑफ लेंथ रखी। सूर्यवंशी ने प्वाइंट की तरफ शॉट खेला मगर रन नहीं आया। उन्होंने अगली स्टंप की लाइन में लेंथ गेंद डाली, जिसपर सूर्यवंशी कवर की दिशा में भेजा। पेसर ने तीसरी गेंद स्टंप की लाइन में गुड लंथ पर फेंकी, जिसे बल्लेबाज ने मिडऑन की ओर खेला। चौथी गेंद पैरों की तरफ फुल लेंथ पर आई, जिसे सूर्यवंशी ने मिडऑन की दिशा में भेजा। पांचवीं गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में गुड लेंथ पर आई। सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। उन्हें आखिरी गेंद पैरों की लाइन में फुल लेंथ पर मिली। सूर्यवंशी मिडविकेट की दिशा में हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। ऐसे में दिग्वेश राठी ने कवर से पीछे की ओर दौड़कर गजब का कैच पकड़ा। इस तरह 27 वर्षीय मोहिसन आईपीएल में सूर्यवंशी को मेडन ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज बन गए।

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वैभव सूर्यवंशी ने यशस्वी संग 32 रन जोड़े

टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी राजस्थान टीम ने सधी हुई शुरुआत की यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की। यशस्वी ने 12 गेंदों में 22 रन बनाए। उन्हें मोहम्मद शमी ने तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच कराया। शमी ने अगली गेंद पर ध्रुव जुरेल (0) को पंत को लपकवाया। कप्तान रियान पराग ने 19 गेंदों में 20 जबकि शिमरोन हेटमायर ने 18 गेंदों में 22 रनों का योगदान दिया। आरआर के पांच विकेट 77 के स्कोर पर गिर गए थे। इसके बाद, डोनोवन फरेरा (19 गेंदों में 20) और रवींद्र जडेजा ने छठे विकेट के लिए 33 रन जोड़कर आरआर को 100 के पार पहुंचाया। जडेजा और शुभमन दुबे ने 43 रनों की अटूट साझेदरी की और राजस्थान ने 159/6 का स्कोर खड़ा किया। जडेजा 29 गेंदों में 43 रन बनाकर नाबाद रहे। दुबे ने 11 गेंदों में नाबाद 19 रन जुटाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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