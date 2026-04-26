LSG vs KKR Pitch Report: लखनऊ की पिच पर आज होगी रनों की बरसात या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? देखें पिच रिपोर्ट

LSG vs KKR Pitch Report: लखनऊ सुपर जाएंट्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 का 38वां मैच आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। एलएसजी वर्सेस केकेआर मैच का टॉस 7 बजे होगा।

LSG vs KKR Pitch Report: लखनऊ सुपर जाएंट्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 का 38वां मैच आज यानी रविवार, 26 अप्रैल को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। लखनऊ वर्सेस कोलकाता मैच भारतीय समयानुसार 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। लखनऊ और कोलकाता दोनों ही इस सीजन की सबसे फिसड्डी टीम रही है। आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में लखनऊ 4 पॉइंट्स के साथ 9वें तो कोलकाता 10वें पायदान पर है। लखनऊ की टीम अपने पिछले चार मैच हारकर यहां पहुंची है, वहीं कोलकाता ने 5 हार के बाद अपना पिछला मैच जीता है। आईए एक नजर एलएसजी वर्सेस केकेआर पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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LSG vs KKR पिच रिपोर्ट लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए अपने घर पर खेलने अनलकी रहा है। इस सीजन इकाना स्टेडियम में खेले तीनों मैचों में मेजबान टीम को हार का सामना करना पड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सीजन यहां दो मैच चेज करते हुए तो एक मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। रिपोर्ट्स हैं कि आज का मुकाबला काली मिट्टी वाली पिच पर खेला जा सकता है, ऐसे में स्पिनर्स को मदद मिल सकती है और तेज गेंदबाज शुरुआत में नई गेंद का फायदा उठा सकते हैं। टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बैटिंग चुन सकता है। लखनऊ के मैदान पर इस सीजन एक बार भी 170 रन का आंकड़ा नहीं छुआ गया है।

इकाना स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 25

पहले बैटिंग करके जीते गए मैच- 10 (40.00%)

टारगेट का पीछा करके जीते गए मैच- 14 (56.00%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 16 (64.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 8 (32.00%)

बिना किसी नतीजे वाले मैच- 1 (4.00%)

हाईएस्ट स्कोर- 235/6

लोएस्ट स्कोर- 108

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 177/2

प्रति विकेट औसत रन- 27.27

प्रति ओवर औसत रन- 8.69

पहले बैटिंग करने पर औसत स्कोर- 172.88

LSG vs KKR हेड टू हेड लखनऊ सुपर जाएंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का आमना सामना आईपीएल के इतिहास में कुल 7 बार हुआ है, जिसमें एलएसजी ने 5 मैच जीतकर बढ़त बनाई हुई है, वहीं कोलकाता को उनके खिलाफ 2 ही जीत मिली है। आज देखना होगा कि कौन बाजी मारता है।

LSG vs KKR स्क्वॉड लखनऊ सुपर जाइंट्स टीम: मिशेल मार्श, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, जॉर्ज लिंडे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, अब्दुल समद, अवेश खान, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज़ अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शीन। कुलकर्णी, नमन तिवारी