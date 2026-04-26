LSG Vs KKR LIVE Score: आज इकाना में लखनऊ के धुरंधरों से भिड़ेंगे KKR के जाबाज

LSG Vs KKR LIVE Score: IPL 2026 में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का 38वां मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

LSG Vs KKR LIVE Score: आज इकाना में लखनऊ के धुरंधरों से भिड़ेंगे KKR के जाबाज

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 26 Apr 2026 06:14 PM IST
LSG Vs KKR LIVE Score: IPL 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का 38वां मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

दोनों ही टीमों के लिए यह सीजन अब तक काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। लखनऊ की टीम लगातार चार हार के बाद वे अंक तालिका में नौवें स्थान पर संघर्ष कर रही है। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बल्लेबाजी रही है, जहां निकोलस पूरन का स्ट्राइक रेट पिछले सीजन के 196.25 से गिरकर इस बार मात्र 82.02 रह गया है। टीम के बाकी बल्लेबाज भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरी ओर, तालिका में सबसे नीचे (10वें स्थान) पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी पिछली जीत से थोड़ी राहत जरूर महसूस की होगी। केकेआर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना का टीम से जुड़ना है, जो डेथ ओवर्स में घातक यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह का फॉर्म में वापस आना कप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए राहत की बात है।

कैसा रहेगा पिच का मिजाज

आज का मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा, जिसका मतलब है कि यहां स्पिनरों को मदद मिल सकती है और पिछले मैच की तुलना में अधिक रन देखने को मिल सकते हैं। लखनऊ की गेंदबाजी पावरप्ले में अब तक की सर्वश्रेष्ठ रही है, जबकि कोलकाता के ओपनर्स का औसत सबसे खराब रहा है। क्या लखनऊ अपने घर में हार के सिलसिले को तोड़ पाएगी या कोलकाता अपनी जीत की लय को बरकरार रखेगी? पल-पल के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI (Probable XII)

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): आयुष बदोनी, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिगवेश राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम सीफर्ट/मनीष पांडे, अंगकृष रघुवंशी, कैम ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, मथीशा पथिराना/वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।

26 Apr 2026, 06:13:59 PM IST

LSG Vs KKR LIVE Score: क्या हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XII

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): आयुष बदोनी, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिगवेश राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम सीफर्ट/मनीष पांडे, अंगकृष रघुवंशी, कैम ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, मथीशा पथिराना/वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।

26 Apr 2026, 05:48:16 PM IST

LSG Vs KKR LIVE Score: आज के मैच में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

आज का मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा, जिसका मतलब है कि यहां स्पिनरों को मदद मिल सकती है और पिछले मैच की तुलना में अधिक रन देखने को मिल सकते हैं।

26 Apr 2026, 05:34:23 PM IST

LSG Vs KKR LIVE Score: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड

कोलकाता नाइट राइडर्स: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, मनीष पांडे, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।

26 Apr 2026, 04:53:10 PM IST

LSG Vs KKR LIVE Score: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्क्वॉड

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिगवेश सिंह राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, जॉर्ज लिंडे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, अब्दुल समद, आवेश खान, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज़ अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।

IPL 2026

Hindi Newsक्रिकेटआईपीएल 2026 (IPL 2026)LSG Vs KKR LIVE Score: आज इकाना में लखनऊ के धुरंधरों से भिड़ेंगे KKR के जाबाज