LSG Vs KKR LIVE Score: आज इकाना में लखनऊ के धुरंधरों से भिड़ेंगे KKR के जाबाज

26 Apr 2026, 06:13:59 PM IST
LSG Vs KKR LIVE Score: क्या हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XII
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): आयुष बदोनी, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिगवेश राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव।
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम सीफर्ट/मनीष पांडे, अंगकृष रघुवंशी, कैम ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, मथीशा पथिराना/वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।
26 Apr 2026, 05:48:16 PM IST
LSG Vs KKR LIVE Score: आज के मैच में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?
आज का मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा, जिसका मतलब है कि यहां स्पिनरों को मदद मिल सकती है और पिछले मैच की तुलना में अधिक रन देखने को मिल सकते हैं।
26 Apr 2026, 05:34:23 PM IST
LSG Vs KKR LIVE Score: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड
कोलकाता नाइट राइडर्स: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, मनीष पांडे, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
26 Apr 2026, 04:53:10 PM IST
LSG Vs KKR LIVE Score: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्क्वॉड
लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिगवेश सिंह राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, जॉर्ज लिंडे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, अब्दुल समद, आवेश खान, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज़ अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।