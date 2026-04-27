VIDEO में देखिए कैसे रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी ने अपने ससुर को किया याद, कहा- मैं अपने फादर इन लॉ को..
रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज रविवार को खेले गए केकेआर बनाम एलएसजी मुकाबले को देखने के लिए मैदान पर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने रिंकू सिंह की पारी को खूब इंजॉय किया। साथ ही अपने फादर-इन-लॉ को भी याद किया।
आईपीएल 2026 का 38वां मुकाबला रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राडइर्स के बीच खेला गया। यह मैच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल विहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को देखने के लिए मछलीशहर से सांसद और केकेआर की टीम के उप कप्तान रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज भी पहुंचीं। उन्होंने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच का आनंद लिया और खासकर अपने मंगेतर रिंकू सिंह की संघर्ष में खेली गई दमदार पारी को खासा इंजॉय किया।
रिंकू सिंह के छक्कों पर झूमती दिखीं प्रिया सरोज
केकेआर की पारी के आखिरी ओवर में जब रिंकू सिंह दिग्वेश राठी को लगातार छक्के जड़े रहे थे तब दर्शकों के मोबाइल के कैमरे उनकी मंगेतर और होने वाली पत्नी प्रिया सरोज पर भी थे। प्रिया सरोज को इस दौरान कई दर्शकों ने अपने मोबाइल के कैमरे पर कैद किया और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। दिग्वेश राठी के ओवर में रिंकू सिंह द्वारा लगाए गए छक्कों को प्रिया सरोज ने खूब इंजॉय किया और खुशी के मारे झूम भी गईं। प्रिया सरोज के साथ मैच देखने उनके पिता तूफानी सरोज भी पहुंचे थे।
रिंकू सिंह के पिता यानी अपने ससुर को किया याद
मैच के दौरान ही जब एक दर्शक ने प्रिया सरोज से पूछा कि आप रिंकू सिंह के लिए कहीं ना कहीं गुड लक लेकर आई हैं, रिंकू सिंह को देखने के लिए बहुत दूर-दूर से दर्शक आए हैं, आपने मैच इंजॉय किया या नहीं? इसके जबाव में उन्होंने कहा कि “मुझे यहां मैच देखकर और रिंकू सिंह की पारी को इंजॉय करके काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है सभी ने इस मैच को काफी इंजॉय किया है।” इस दौरान प्रिया सरोज ने रिंकू सिंह के दिवंगत पिता और अपने ससुर को याद किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि "मैं अपने फादर इन लॉ को मिस कर रही हूं।" बता दें कि कुछ महीने पहले ही जब रिंकू सिंह भारतीय टी-20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया था। इस अपूरणीय क्षति के बाद भी रिंकू सिंह लगातार अपना काम करते रहे और विश्व कप के बाद अब आईपीएल में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिया सरोज द्वारा खुशी के पल में अपने ससुर को याद करने परिवार के प्रति उनकी संवेदेशीलता को दिखाता है और इसे देखकर फैंस काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।
रिंकू सिंह ने खेली 83 रनों की दमदार पारी
बता दें कि 26 अप्रैल को खेले गए लो स्कोरिंग मैच में रिंकू सिंह ने 51 गेंदों में 83 रनों की दमदार पारी खेली और केकेआर की डूबती नइया को पार लगाया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह मुकाबला सुपर ओवर में आसानी से जीता। इससे पहले दोनों टीमों ने 155 रन बनाकर स्कोर बराबर कर लिया था। उन्होंने दिग्वेश राठी के एक ही ओवर में चार छक्के जड़ दिए थे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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